Citerna: le scuole del Comune si preparano a ripartire in sicurezza. Un fondo governativo che è stato distribuito nei 4 plessi per garantire tutte le misure di sicurezza necessarie

Al fine di garantire una riapertura in tranquillità, in questi ultimi mesi sono stati fatti ripetuti sopralluoghi su tutti gli edifici scolastici del Comune di Citerna, attraverso un grande lavoro di squadra tra Amministrazione comunale, Ufficio tecnico, dirigenti e personale scolastico ed Enti erogatori del servizi, durante il quale sono state concordate le soluzioni migliori per la ripresa delle lezioni in presenza.

Il Comune ha ottenuto un fondo governativo che è stato distribuito nei 4 plessi per garantire tutte le misure di sicurezza necessarie ed eventuali ulteriori investimenti verranno aggiunti per implementare gli ambienti e gli arredi scolastici e risolvere vecchie criticità.