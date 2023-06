“A Terni Bandecchi ha intercettato il malcontento”

A dirlo è la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei.

“Io, come presidente di Regione e come è giusto che si faccia tra istituzioni, sono pronta a continuare a lavorare al fianco del Comune di Terni, come già fatto con determinazione in questi anni, per il bene della città, nella quale vanno portati a compimento dossier ed opere importanti sulle quali si sta lavorando, e dell’Umbria tutta” ha spiegato intervistata dal Corriere dell’Umbria.