A Spello tutti i parcheggi gratuiti per le festività. Il provvedimento della Giunta Comunale per agevolare i cittadini

Le strisce blu dei parcheggi a pagamento di Spello diventano bianche dall’8 dicembre al 6 gennaio 2021. Con l’obiettivo di agevolare l’accesso alle attività economiche e ai servizi della città durante le prossime festività, la Giunta comunale – con delibera n.154 del 3/12/2020- ha deciso di sospendere il pagamento delle strisce blu. Nel dettaglio, il provvedimento riguarda piazza della Pace, piazza Sant’Anna, piazza Matteotti e via Cavour; inoltre, in considerazione degli attuali lavori di riqualificazione del “Piano delle Querce”, la Giunta comunale nella stessa delibera ha stabilito che i parcheggi in via Paolina Schicchi Fagotti saranno gratuiti per la durata dell’intervento.