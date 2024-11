Riqualificazione aree verdi pubbliche, il Comune di Spello investe circa 130 mila euro

Gli interventi al Centro polivalente di Capitan Loreto, in via Gigliara e ai giardini di Borgo

Spello, 5 novembre 2024 – Il Comune di Spello investe cica 130 mila euro per la riqualificazione delle aree verdi pubbliche del Centro polivalente di Capitan Loreto, di via Gigliara e dei giardini di Borgo. Nel dettaglio, per il primo intervento che ha visto nei giorni scorsi la consegna dei lavori, il progetto sarà realizzato con una somma di 80 mila di cui 50 mila di fondi comunali e 30 mila acquisiti tramite un contributo regionale dedicato alla “Rigenerazione urbana”. I lavori interesseranno gli spazi pubblici di pertinenza del Centro quali l’area pedonale intorno alla struttura che sarà pavimentata, l’area a pic nic e parco verde con l’installazione di nuovi arredi e la zona giochi. In quest’ultima, in particolare, sarà realizzata un’area inclusiva, uno spazio privo di barriere architettoniche con giochi accessibili e fruibili da parte di tutti i bambini. Saranno inoltre migliorati i percorsi di collegamento tra i vari campi con la posa in opera di una pavimentazione in breccino; sarà sostituito anche un tratto di recinzione in legno che delimita l’area dove è attualmente situato il distributore di acqua. Per l’area verde di Gigliara sono invece attualmente in corso i lavori, realizzati con un contributo regionale sulla “Riqualificazione urbana” di circa 30 mila euro; si sta eseguendo la riqualificazione dell’area urbana, con particolare riguardo al tema dell’accessibilità e dell’abbattimento delle barriere architettoniche e il rinnovamento dell’area gioco e delle attrezzature ludiche e degli arredi urbani; il tutto con l’obiettivo di dar vita a uno spazio inclusivo per chiunque usufruisca dell’area. Attenzione anche per i giardini di Borgo, dove sono in corso i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la riqualificazione del verde e la messa a dimora di nuove siepi. L’intervento dell’importo di circa 20 mila euro è finanziato dal Comune di Spello con fondi propri e saranno realizzati dall’Afor- Agenzia forestale regionale.