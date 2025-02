Comune di Spello e organizzazioni sindacali si confrontano sul Bilancio di previsione 2025-2027

Cgil, Cisl e Uil valutano positivamente il documento e la scelta di condivisione dell’Amministrazione con il territorio

Spello, 11 febbraio 2025 – “Come organizzazioni sindacali, in un momento così difficile, apprezziamo il lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, che si riflette in un Bilancio di Previsione che, senza aumentare il prelievo fiscale, riesce a garantire il mantenimento dei servizi sotto tutti i punti di vista, proseguendo sulla strada degli investimenti e del sostegno alle politiche di coesione”. Cgil, Cisl e Uil, a seguito dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi nel Palazzo comunale per presentare il documento annuale 2025 e triennale 2025-2027, accanto alla valutazione positiva dello stesso, sottolineano “la condivisione del metodo di confronto tra le parti sociali, quale indubbio arricchimento della partecipazione e condivisione”. Alla riunione svoltasi nel palazzo comunale erano presenti il sindaco Moreno Landrini, il vice sindaco David Pieroni, gli assessori Elisa Narcisi, Enzo Napoleoni e Rosanna Zaroli, il segretario comunale Augusto Pantaleoni, il responsabile del Settore Economico Finanziario, Fabrizio Contilli, Angelo Scatena e Augusto Paolucci della Cgil, Bruno Mancinelli della Cisl, Nicola Brauzzi della Uil, accompagnati dai rappresentanti della categoria dei pensionati. Particolare attenzione è stata riservata alle politiche sociali, che hanno visto il mantenimento dei servizi rivolti ai cittadini, con l’introduzione di due misure finalizzate a supportare la popolazione e favorire la stabilità economica, come i contributi per il canone di locazione residenziale e l’assegnazione del “Bonus Nuovi Nati”, insieme alle altre azioni a sostegno dell’educazione scolastica. Un confronto anche sul tema del lavoro e del “salario minimo”; a tal fine l’Amministrazione ha ribadito l’impegno a vigilare sulle attività di propria competenza. Il sindaco Landrini, infine, nel ringraziare le organizzazioni sindacali, ha sottolineato “il rispetto istituzionale che si concretizza nel rapporto di collaborazione e sinergia consolidatosi nel da tempo e finalizzato alla valorizzazione dei servizi ai cittadini e al territorio, all’attenzione del personale dell’Ente, con le conseguenti ricadute per la comunità intera”. A tal fine, l’incontro si è concluso con la volontà reciproca di avviare un confronto che non si limiti solo al Bilancio di Previsione, ma che durante l’anno possa avere ulteriori momenti di confronti anche per tematiche d’interesse generale. Appezzamento è stato infine espresso dai rappresentanti sindacali per gli incontri territoriali promossi dall’Amministrazione comunale, che inizieranno domani, 12 febbraio alle ore 21 dal Centro Sociale di San Felice, volti a informare e coinvolgere i cittadini su temi territoriali, sulle attività previste per 2025 e sul Bilancio triennale 2025-2027.