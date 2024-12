A scuola di tessuto: Comune e Confindustria Umbria insieme per il PMI day

Oltre 50 ragazze e ragazzi delle terze medie cittadine coinvolti in un progetto che li ha avvicinati alle aziende del territorio

Si chiama “PMI day Industriamoci, Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese”, il progetto promosso da Piccola Industria Confindustria e realizzato sul territorio regionale da Confindustria Umbria. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza delle realtà produttive, in particolare quella del comparto manifatturiero, quale fonte di benessere economico e sociale, e di avvicinare i giovani alle industrie del nostro territorio. Due gli appuntamenti – tre quelli previsti in totale – che hanno già coinvolto a Gubbio circa 50 ragazze e ragazzi che frequentano le terze medie Mastro Giorgio Ottaviano Nelli, i quali, con l’ausilio del trasporto scolastico comunale, hanno fatto visita alla T-style-It di Tiziana Crociani e all’Alta Manifattura Saldi.

“Si tratta – sottolinea l’assessore allo Sviluppo Economico Micaela Parlagreco – di una iniziativa che abbiamo accolto e rilanciato con grande entusiasmo. Un’opportunità preziosa per far conoscere a ragazze e ragazzi il sistema produttivo locale e per aiutarli ad essere consapevoli delle proprie aspirazioni personali. Le imprese che hanno ospitato le visite sono delle eccellenze nel settore della moda, un comparto sempre alla ricerca di figure altamente specializzate come ad esempio la prototipista, capaci di eseguire modelli a partire dal cartamodello fino alle fasi finali, aprendo un ampio panorama di prospettive occupazionali. Un’occasione quindi sia per i ragazzi, che hanno avuto modo di conoscere in modo approfondito il tessuto produttivo cittadino, sia per le aziende, il cui ruolo sociale ancora una volta può essere messo in luce”.