Mercoledì 4 dicembre 2024 a partire dalle ore 9, la seconda edizione della Festa delle Biotecnologie

L’Aula Magna del Rettorato di Palazzo Murena ospiterà, mercoledì 4 dicembre 2024 a partire dalle ore 9, la seconda edizione della Festa delle Biotecnologie.

L’evento ha come obiettivo quello di orientare studentesse e studenti triennali nella scelta dei percorsi per il conseguimento della laurea magistrale, nonché nei vari ambiti delle biotecnologie e negli sbocchi professionali. Naturalmente e in virtù della multidisciplinarietà propria dell’ambito delle Biotecnologie, l’incontro è aperto a tutte le studentesse e gli studenti dell’Ateneo che sono interessati alle novità e alle opportunità in ambito scientifico, nonché alle docenti e ai docenti dell’Ateneo.

Al termine degli interventi, lo spettacolo conferenza “Divertiamoci con le biotecnologie”, a cura del Dott. Massimiliano Trevisan.

Novità di questa edizione, il primo Torneo dei percorsi, una competizione scientifica in cui si confronteranno i 5 percorsi del corso di studio in Biotecnologie.

L’iniziativa è organizzata dal corso di laurea in Biotecnologie in collaborazione con i corsi di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e industriali, Medical, Veterinary and Forensis Biotechnological Sciences, Agricultural and Environmental Biotechnology e Biotecnologie Farmaceutiche.