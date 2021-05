Ponte San Giovanni: ennesimo episodio di degrado urbano

Episodi di degrado urbano a Ponte San Giovanni. Nei giorni scorsi all’interno del parco giochi riservato ai bambini e denominato ‘Ponteland’, di fronte al CVA, è stata rilevata la presenza di numerosi rifiuti che hanno deturpano l’ambiente e l’immagine della stessa area. Dopo una segnalazione da parte della Consulta dei Rioni e delle Associazioni, immediato è stato l’intervento della Gesenu che ha provveduto a ripulire, ma resta il problema.

“E’ l’ennesimo esempio di inciviltà – dichiara il Presidente della Consulta Gianfranco Mincigrucci – che si misura nel nostro territorio. Non riesco a capire come i genitori possano accompagnare ancora i figli in certe aree e non preoccuparsi minimamente di ripulirle o farle ripulire. Crediamo che sia necessaria una campagna di sensibilizzazione volta al rispetto del decoro urbano e delle aree verdi. Per questo come Consulta ci attiveremo con il Comune di Perugia, qualora dovessero verificarsi episodi del genere, per chiedere l’interdizione dal parco anche a tutela della salute degli stessi bambini. Per il momento ringraziamo la Gesenu per aver prontamente risposto alla nostra segnalazione”.