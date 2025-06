Dal 30 giugno al 6 settembre

Il Comune di Perugia informa che, a seguito dell’ordinanza n. 1470 del 23 giugno 2025, verranno adottati importanti provvedimenti di viabilità per consentire i lavori di consolidamento del rilevato ferroviario nel tratto finale di via del Villaggio di Santa Livia. Gli interventi, realizzati dal Consorzio Stabile C.S.I. per conto della Regione Umbria e di RFI Spa, comporteranno modifiche alla circolazione veicolare e alla sosta, in vigore dal 30 giugno al 6 settembre 2025.

Nel dettaglio:

Divieto di transito nel tratto di Via del Villaggio di Santa Livia sottostante la linea ferroviaria.

Istituzione del doppio senso di marcia nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e Viale Roma.

Divieto di sosta permanente con rimozione nei tratti con larghezza inferiore a 5 metri.

Obbligo di svolta a destra per i veicoli che da Via del Villaggio di Santa Livia si immettono su Viale Roma.

Obbligo di direzione diritta su Viale Roma per i veicoli provenienti da Via Romana.

Limite di velocità di 30 km/h nel tratto interessato e in quelli adiacenti.

Garanzia del transito pedonale in sicurezza tramite corridoi protetti.

I provvedimenti mirano a garantire la sicurezza stradale durante i lavori.