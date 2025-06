Lavori di riqualificazione urbana a Ponte San Giovanni: modifiche alla circolazione nel centro storico

Il Comune di Perugia prosegue con decisione nel percorso di riqualificazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici, attraverso due interventi che interesseranno aree strategiche della città.

A Ponte San Giovanni, dal 25 giugno sarà avviato il completamento dell’intervento denominato “Asse delle Centralità”, parte del progetto PINQuA “Ponte San Giovanni – da periferia a città”. I lavori riguarderanno il tratto di Via Cestellini compreso tra Via Panzarola e Via della Scuola, e l’area parcheggio dell’ex mercato, con divieto di transito e sosta per veicoli e pedoni e obbligo di direzione a sinistra per i veicoli in uscita da Via Panzarola su Via Cestellini, per consentire l’esecuzione in sicurezza degli interventi da parte dell’impresa costruttrice.

Al termine dei lavori l’area tornerà fruibile sia come piazza che come parcheggio per tutti coloro che vivono e frequentano il quartiere di Ponte San Giovanni.

Nel centro storico, invece, nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2025, e in particolare dalle ore 23.00 alle ore 10 del 24 giugno in piazza Matteotti si procederà al posizionamento di macchinari e container nel complesso del Mercato Coperto, con l’ausilio di autogru.

L’intervento, comporterà l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza Matteotti tra il civico 16 e il civico 12, mentre si attuerà il divieto di transito verso piazza Matteotti nel tratto compreso tra Via Fani e Via Calderini.

Coloro che provengono da Via Baglioni per accedere su via Alessi potranno percorrere a senso unico di marcia: Via Fani, Corso Vannucci, Via Calderini mentre coloro che devono proseguire su piazza Danti potranno percorrere Corso Vannucci e Piazza IV Novembre (viabilità esterna alle fioriere). La deviazione del percorso veicolare sarà disciplinata da personale incaricato dall’impresa.

L’assessore Francesco Zuccherini: «Riqualificare lo spazio pubblico significa rendere la città più vivibile, sicura e inclusiva»

«Questi interventi – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Zuccherini – rappresentano due tasselli fondamentali della nostra visione di città. A Ponte San Giovanni proseguiamo un progetto di rigenerazione che punta a ridare centralità e identità a un quartiere strategico. Nel cuore del centro storico, invece, accompagniamo la rinascita del Mercato Coperto, luogo simbolico della socialità cittadina.