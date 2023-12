A Perugia musica in centro per il capodanno 2024

Perugia festeggerà l’arrivo del 2024 con un evento-spettacolo gratuito in piazza IV Novembre.

Per la serata del 31 dicembre il Comune ha organizzato infatti un intrattenimento musicale caratterizzato da allestimenti tecnici innovativi in grado di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente per cittadini e turisti e in particolare per i giovani.

Il programma che animerà l’ultima serata del 2023 nel centro storico è stato presentato a Palazzo dei Priori dagli assessori Luca Merli (sicurezza) e Gabriele Giottoli (partecipazione e turismo).

“Sarà un capodanno della città – ha detto Giottoli – e per tutta la città.

Siamo infatti partiti dalle eccellenze del territorio per la parte organizzativa e dalla volontà di offrire un intrattenimento dedicato a un pubblico variegato.