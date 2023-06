A Marmore rivive la tradizione dell’acqua profumata di San Giovanni

Grazie all’iniziativa della Pro Loco Marmore

L’acqua odorosa è un’antica tradizione, che ogni anno si rinnova, legata alla festa di San Giovanni. Ancora oggi, nel piccolo borgo di Marmore, la notte fra il 23 e il 24 giugno è considerata una notte magica.

La tradizione vuole che durante questa notte si prepari l’acqua di San Giovanni, che secondo le leggende avrebbe incredibili proprietà curative e benefiche, capace di portare in dono salute, fortuna e amore.

Una tradizione che si ripete grazie all’iniziativa di Pro Loco Marmore.

Nell’ambito del patto di collaborazione “L’attesa, un cortile da vivere e digitallFall” stipulato tra il Comune di Terni e Pro Loco Marmore e del patto di collaborazione “Viviamo il parco, Peer-education e progetto Ludopatia” siglato con A.Ge, Terni, a Marmore sarà preparata l’acqua di San Giovanni.

Venerdì 23 giugno, dalle 18 alle 19,30 la comunità di marmore e dei vicini paesi sarà invitata a portare nel cortile della sede della Pro Loco di Marmore, in via Montesi 59, fiori ed erbe e a metterli in un grande recipiente pieno d’acqua, dove saranno lasciati per tutta la notte all’aperto, di modo che possano assorbire la rugiada.

L’indomani, 24 giugno dalle 10 alle 13, chiunque potrà tornare a prendere l’acqua profumata e la benedizione di San Giovanni.

Nell’occasione verrà ricordata l’importanza di questa tradizione per il territorio e si organizzerà una “Lettura ad alta voce” e i vari percorsi saranno strutturati insieme ai partecipanti.

Info e prenotazioni Manola 333 2279812 Giulia 338 8014801