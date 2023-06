Notte di San Giovanni, Pietro Vannucci, Unipg e la mostra Nero Perugino Burri

Si chiude il mese di giugno di Gran Tour Perugia

Uno speciale viaggio on the road nel cuore verde d’Italia per la trasmissione “Camper”, in onda su Rai 1, che mette in bella mostra l’Umbria dal nord al sud e che, per scoprire le meraviglie del territorio di Perugia, si è avvalsa della guida e dei racconti di Alessia Ottaviani, una delle forze di Gran Tour Perugia, storica realtà cittadina che, durante tutto l’arco dell’anno, propone un circuito narrativo di visite ad ampio spettro tra storia, arte e cultura. Per conoscere qualcosa in più del capoluogo umbro e rimirarne le bellezze, la puntata sarà in onda venerdì 23 giugno alle 12.30.

Per chi invece avesse piacere a partecipare alle visite guidate targate Gtpg, saranno quattro gli appuntamenti a chiudere il mese di giugno.

Si inizia la Notte di San Giovanni, venerdì 23 giugno alle 21, con Le streghe in città… e storie di fantasmi, visita dedicata alla storia della stregoneria a Perugia nell’arco dei secoli, a partire dal periodo del Medioevo. Periodo tristemente noto fu tra il 14esimo e il 15esimo secolo con numerosi processi e relative condanne a morte di donne ree dell’ignoranza comune popolare del tempo. Tra il 23 ed il 24 giugno la Chiesa festeggia San Giovanni Battista, in tutta Europa, invece, a questa data sono legati antichi riti e superstizioni, tanto da assumere folcloristicamente il nome di “notte delle streghe” durante cui, secondo le credenze popolari, incantatrici di ogni parte del mondo si riuniscono spiritualmente in un unico grande sabba per dare il via a rituali e pratiche magiche. Fra i luoghi toccati durante il tour anche il Tribunale dell’Inquisizione, che trovava la sua sede a ridosso della chiesa di San Domenico in corso Cavour, e Campo Battaglia dove le suddette subirono la condanna a morte, bruciate al rogo.

Ma venerdì si parlerà anche di altri misteri tra fantasmi, fatture d’amore, luoghi infausti, antichi veleni ed altro ancora. Al termine della passeggiata, sarà consegnata ai partecipanti una bottiglietta di acqua lustrale: sempre secondo la tradizione, in questa notte si mettono a macerare fiori ed erbe odorose nell’acqua con la quale, il giorno dopo, è di buon auspicio lavarsi viso e mani.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly.

Sabato 24 giugno alle 17 si andrà alla scoperta del capoluogo umbro di Pietro Vannucci con La città al tempo di Perugino. Perugia tra il 15esimo e il 16esimo secolo a cura di Caterina Martino. Durante la passeggiata si andranno a toccare i luoghi vissuti dal Divin Pittore e dalla sua cerchia culturale, attraversando panorami che hanno ispirato il pittore attivo negli ultimi due decenni del Quattrocento. Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni. Evento dog friendly.

Domenica 25 giugno alle 10.30 visita guidata alla mostra “Nero Perugino Burri“, promossa dalla Fondazione Perugia e Fondazione Burri a palazzo Baldeschi, che propone un dialogo fra le opere di due tra i più grandi artisti umbri, Pietro Perugino e Alberto Burri, attraverso il comune denominatore del “nero”, soluzione cromatica suggestiva e peculiare adottata da entrambi. L’esposizione fa emergere i tratti distintivi di due artisti pari per grandezza e solo apparentemente distanti. L’appuntamento si ripeterà fino al termine della mostra (2 ottobre) con cadenza settimanale. Costo della visita guidata euro 12 a persona, comprensivo di biglietto di ingresso.

Sempre domenica 25 giugno alle 17 spazio a I luoghi dello Studium perusinum, una delle più antiche e prestigiose università italiane, fondata nel 1308, subito dopo Padova e di Napoli. La storia dell’ateneo perugino è imprescindibile da quella della città a cui si lega a doppio filo. Dal Medioevo ad oggi, sono molti infatti i luoghi che l’università ha occupato, più o meno noti, e che verranno mostrati durante il tour. Il racconto si incentrerà anche sugli illustri allievi che si sono alternati nei tempi e i rinomati docenti che si sono avvicendati nelle aule dell’Università perugina.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino a 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it