A Foligno un nuovo “Ambasciatore della Gentilezza”

Giacomo Innocenzi coraggio tenacia e voglia di vivere

Giacomo Innocenzi, più conosciuto come Giacomo Inno White, riceve dal presidente del MIG Movimento Italiano per la Gentilezza il certificato di “Ambasciatore della Gentilezza”. A consegnare il riconoscimento è stata la presidente della sezione di Umbria e Marche, Flavia Scebba.

La nomina arriva al folignate Giacomo, con la motivazione legata: “al suo amore per la vita che è da esempio a chi nella vita crede in ostacoli impossibili da superare. Il premio giunge a Giacomo per il coraggio e la tenacia a non arrendersi di fronte a una diagnosi che nel tempo ti cambia la vita. Lui incarna i valori sovrani del nostro movimento: conoscenza, solidarietà e dialogo sociale”.

Da aggiungere a questo c’è veramente poco. Giacomo ha la sclerosi multipla, in una forma aggressiva che dà anni (ne aveva 18 quando ha avuto la prima diagnosi), non gli da tregua, ma lui sorride, a se stesso, agli altri e alla vita. E’ felice. Chiudeva ogni sua intervista del passato con un: “LA VITA E’ BELLA”.

Un grande “Ambasciatore della Gentilezza” con al fianco Maria Rita Angelini, la sua mamma, realizzatrice di sogni…così è! finché c’è vita.

Donatella Binaglia