A Castiglione del Lago “Luci sul Trasimeno”, con l’omaggio alla Befana

A Castiglione del Lago lungo il “Percorso dell’Albero” verrà celebrata l’Epifania con un grande omaggio alla Befana

Ultime battute per la quinta edizione di “Luci sul Trasimeno” a Castiglione del Lago dove ci si appresta al duplice appuntamento con l’arrivo della Befana e con il sipario da far calare sull’Albero di Natale in acqua più grande del mondo. Giornata cruciale lunedì 6 gennaio quando chiuderà i battenti la manifestazione che ancora una volta ha saputo portare migliaia di visitatori e turisti nella capitale dei “Borghi più belli d’Italia”. Ma se c’è tempo per i bilanci, anche se i gemellaggi con la Repubblica di San Marino e la vicina città di Cortona unitamente all’affascinante “Wonder Show” luminoso sulla Rocca del Leone e sul lago e alla prima volta di “Chocolake” sono giù successi evidenti ed acquisiti, prima l’attenzione sarà tutta per le iniziative di chiusura dell’evento.

Lunedì, appunto, a partire dalle 15 in piazza Mazzini, nelle vie del centro storico e lungo il “Percorso dell’Albero” verrà celebrata l’Epifania con un grande omaggio alla Befana: l’organizzazione è del gruppo Avis di Castiglione del Lago che attende, alla presenza della simpatica vecchietta, tutti i bambini della città e coloro che si trovano in questi giorni nella zona del Trasimeno per donare le ambite calze piene di dolciumi e gadget. Da metà pomeriggio, invece, il fulcro della giornata tornerà ad essere il Belvedere sul Trasimeno con le due ultime accensioni dell’Albero in acqua che rappresenta la punta di diamante degli eventi natalizi nel comprensorio ed uno dei più attrattivi dell’Umbria e del centro Italia. All’accensione, con tanto di spettacolo di luci al laser, delle 17.30 seguirà la cerimonia di chiusura della manifestazione alle 19.30, quando alla presenza delle autorità e di tutti i volontari dell’Associazione “Eventi Castiglione del Lago” che per un lungo e faticoso mese hanno dato vita alla manifestazione, si procederà a “salutare” l’Albero, dando appuntamento all’edizione 2025.

Contestualmente, ultime ore anche per tutte le altre iniziative che hanno fatto da corollario a “Luci sul Trasimeno”: da “Cioccolarte” a Palazzo della Corgna con le opere in cioccolata di decine di artisti, alla mostra sulla Perugina e sui suoi gadget e prodotti allestita in uno stand all’ingresso del “Percorso dell’Albero”; dal “Villaggio dei mercatini” lungo la passeggiata del Belvedere con un’ampia offerta di prodotti tipici alimentari e artigianali al “Ghiaccio Park” con la grande pista di pattinaggio allestita in piazza Dante; infine nella vicina Pozzuolo Umbro il Presepe vivente dalle ore 17 alle 20.