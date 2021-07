“A 29 anni dalla strage di Via d’Amelio rimane vivo il ricordo del giudice Borsellino e della sua scorta”

“Ci sono pagine che il tempo non riesce a girare, rimangono lì a raccontare la drammaticità di eventi che non possono essere dimenticati. Sono passati 29 anni dall’attentato mafioso al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, ma la ferita rimane ancora aperta ed il ricordo deve significare, per ognuno di noi, in ogni livello istituzionale, l’impegno a contrastare ogni forma di illegalità che possa favorire infiltrazioni criminali nel territorio”.