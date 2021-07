Approvati l’assestamento di bilancio 2021-2023 della Regione Umbria e dell’Assemblea Legislativa. In prima commissione via libera anche ai referendum sulla giustizia proposti dalla Lega

La Prima Commissione di Palazzo Cesaroni, presieduta da Daniele Nicchi, ha approvato l’assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria e quello dell’Assemblea legislativa, con i voti favorevoli dei commissari di maggioranza e contrari di quelli di minoranza. Relatori in Aula saranno Daniele Nicchi (Lega-presidente Commissione) per la maggioranza e Donatella Porzi (Pd- vicepresidente) per l’opposizione. L’assestamento del bilancio di previsione della Regione e quello dell’Assemblea legislativa erano già stati illustrati in una delle scorse sedute (https://tinyurl.com/4ff3eerh). Approvate anche le richieste di referendum abrogativo proposte dalla Lega. Alla discussione sull’Assestamento hanno partecipato anche gli assessori Enrico Melasecche e Paola Agabiti. Quest’ultima ha presentato tre emendamenti che sono stati approvati, tra i quali uno sulla riduzione alle imprese dei canoni di concessione demaniale lacuale e un altro sugli interventi per accelerare la conclusione delle attività amministrative e tecniche connesse alla ricostruzione post terremoto del 1997. L’assessore Melasecche era presente su richiesta del consigliere Thomas De Luca (M5S) “per spiegare i ritardi dell’accordo con il ceto bancario per far partire l’agenzia regionale per il TPL”. Melasecche ha spiegato che “ad oggi manca solo l’accordo con San paolo, con tutte le altre banche è stati trovato l’accordo. Ma anche questo dovrebbe essere prossimo all’approvazione. È nostra intenzione far partire l’Agenzia per il trasporto pubblico locale quanto prima, per poter trasferire subito i contratti del ferro e appena possibile quelli della gomma”. I consiglieri hanno anche approvato le richieste di referendum abrogativo, ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, proposte da Stefano Pastorelli (Lega) riguardanti la riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti agli abusi della custodia cautelare, l’abolizione del decreto Severino. Illustrando le richieste di referendum ai commissari, Pastorelli ha spiegato che “l’articolo 75 della Costituzione individua come soggetti proponenti 500mila elettori o 5 Consigli regionali. Noi vogliamo avvalerci di questa facoltà prevista dalla Carta Costituzionale”. Questi atti sono stati approvati con i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza, mentre quelli di minoranza sono usciti dalla Commissione e non hanno partecipato al voto. La Commissione ha infine respinto la richiesta di Thomas De Luca (M5S) di inserire all’ordine del giorno della proposta del referendum sull’eutanasia legale.

SCHEDA ASSESTAMENTO L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 DELLA REGIONE UMBRIA è di circa 20 milioni di euro. Di questi circa 11,3 milioni di euro saranno destinati al trasporto pubblico locale, con oltre 6,8 milioni come contributo alle aziende di trasporto per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale; 150mila euro per il 2021 come contributo una tantum a favore delle famiglie per i nuovi nati; 150 mila euro per ciascuno degli anni 2021-2023 all’Istituto superiore di studi musicali di Terni ‘Giulio Briccialdi’; 200 mila euro per il 2021 come contributo ai Comuni per il completamento degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi agli eventi sismici del 1997; 67 mila euro a favore dell’Unione dei Comuni per le funzioni conferite del lago Trasimeno a copertura delle minori entrate per la riduzione del 30 per cento del canone demaniale lacuale dovuto dalle attività economiche per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge; 40 mila euro per ciascuno degli anni 2021-2023 al ‘Centro di Documentazione e Ricerca Antropologica in Valnerina’ (CEDRAV); 250mila euro per gli anni 2021-2023 per gli interventi in materia di diritto allo studio universitario; 150mila euro per il 2021 per interventi di messa in sicurezza civile ed ambientale della Protezione civile; 100mila euro per spese di funzionamento del Centro di Protezione civile; 282 mila euro per spese relative alla sede del segretariato del Programma delle Nazioni Unite per l’acqua (WWAP); un milione di euro per gli anni 2022 e 2023 per l’affidamento dei servizi connessi alla riscossione e gestione della tassa automobilistica che non potrà più essere affidata all’Aci; 5 milioni per le regolazioni finanziarie del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato. L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA PER GLI ANNI 2021-2022-2023 prevede la destinazione di 3 milioni di euro di avanzo libero di amministrazione, che serviranno per anticipare i lavori di Palazzo Cesaroni per vulnerabilità sismica. Altre risorse verranno destinate per il pacchetto di transizione digitale.