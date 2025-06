Its, in arrivo oltre 5 milioni per il biennio 2025/2027

Assessore Barcaioli: “Rafforziamo un segmento strategico che genera lavoro qualificato”

Supera i 5 milioni di euro lo stanziamento approvato oggi dalla Giunta regionale per sostenere la nuova programmazione dei percorsi Its in Umbria per il biennio formativo 2025/2027: le risorse stanziate sono 5.005.165 euro.

Il provvedimento dà attuazione alla proposta presentata dall’assessore all’istruzione, Fabio Barcaioli, e recepisce la pianificazione triennale della fondazione Its Umbria Made in Italy.

Spiega l’assessore: “Investire sull’istruzione tecnica superiore significa dare risposte efficaci e tempestive alle richieste del tessuto produttivo regionale e alle aspirazioni di tanti giovani umbri. In questo modo rafforziamo un segmento formativo strategico altamente professionalizzante capace di generare occupazione qualificata e innovazione”.

Saranno quindici i percorsi attivati, articolati su sei aree tecnologiche prioritarie, dalla meccatronica alla digitalizzazione dei processi, dal turismo sostenibile alla chimica verde, passando per agroalimentare, edilizia innovativa, marketing e cybersecurity.

La programmazione approvata tiene conto delle esigenze espresse dal territorio, valorizzando i comparti che maggiormente necessitano di nuove competenze specialistiche. Tra i corsi in partenza figurano profili tecnici legati all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità ambientale, alla robotica industriale, all’agricoltura 4.0, al design del prodotto e alla promozione turistica. Percorsi che rispecchiano la vocazione produttiva dell’Umbria e le sue traiettorie di sviluppo.

La fondazione Its Umbria garantirà l’attivazione e la gestione dei percorsi secondo gli standard qualitativi richiesti, curando il raccordo tra didattica, imprese e sistemi territoriali dell’innovazione.