Il Comune di Perugia continua a svolgere un ruolo attivo nella lotta al degrado urbano allo scopo di tutelare l’incolumità dei cittadini; a ribadire il concetto è il consigliere comunale con delega alla sicurezza Antonio Donato che a proposito degli ultimi interventi spiega:

Presso il centro socio-culturale “La Piramide” sono stati condotti controlli che hanno portato all’identificazione di soggetti già noti alle autorità. Parallelamente, sono stati attivati gli uffici comunali ed enti competenti (Gesenu, Aree Verdi, Manutenzioni) per interventi di riqualificazione ambientale: dalla manutenzione del verde alla interdizione fisica di spazi suscettibili di accessi impropri, con l’obiettivo di ristabilire ordine e decoro.

In via Gallenga, in seguito a una segnalazione da parte dell’amministrazione condominiale, la Polizia Locale ha effettuato ripetuti sopralluoghi che hanno consentito l’identificazione di due persone responsabili di accessi non autorizzati in aree comuni. Anche in questo caso è stata inoltrata informativa all’Autorità Giudiziaria. Sul versante della sicurezza stradale, in via Ettore Ricci è stato denunciato un cittadino straniero per guida con patente contraffatta, mentre in via Romana un conducente italiano è stato segnalato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di stupefacenti”