Successo per l’Estate borghigiana, tra buon cibo e musica dal vivo

Gli eventi a Borgo Cerreto tornano ad agosto con la Sagra del fungo e della trota del fiume Nera. Grande impegno della Pro loco di Borgo Cerreto-Ponte per accogliere i partecipanti e tenere vivo il senso di comunità

Cerreto Spoleto, 30 giu. – Il lavoro di una squadra affiatata e animata da un grande spirito di comunità ha permesso di dare vita anche quest’anno all’Estate borghigiana, tre giorni a Borgo Cerreto all’insegna del buon cibo, della musica dal vivo e dell’intrattenimento. La Pro loco di Borgo Cerreto-Ponte con i suoi volontari ha accolto i tanti partecipanti alla festa in un clima di allegria, proponendo un menù a base di carne di pecora, musica di orchestre e gruppu musicali e giochi per bambini. L’appuntamento adesso con le iniziative della Pro loco è ad agosto quando ci saranno i festeggiamenti in onore del santo patrono San Lorenzo il 10 agosto e l’attesissima Sagra del fungo e della trota del fiume Nera dal 12 al 15 agosto, con il consueto spettacolo pirotecnico di ferragosto. Tutte occasioni per rivitalizzare comunità e borghi montani, sempre più colpiti dallo spopolamento, offrendo occasioni di svago e partecipazione, non solo ai turisti ma anche alla gente del posto.