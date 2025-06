Incendio in appartamento a Perugia: intervento dei Vigili del Fuoco

Una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Perugia è intervenuta per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Le fiamme hanno interessato in particolare la zona centrale dell’abitazione, con maggiore coinvolgimento dell’ingresso.

Tre degli occupanti dell’appartamento hanno tentato inizialmente di spegnere l’incendio utilizzando un estintore portatile, prima dell’arrivo dei soccorsi. Successivamente, il personale sanitario del 118 ha disposto il trasferimento dei tre al pronto soccorso per accertamenti sanitari, a causa della possibile inalazione di fumi tossici derivanti dalla combustione.

L’incendio è stato prontamente domato dai Vigili del Fuoco. Purtroppo, nel rogo ha perso la vita il gatto di famiglia. Non si rilevano danni strutturali all’appartamento, ma lo stesso è stato comunque dichiarato temporaneamente inagibile per motivi di sicurezza e per consentire le necessarie operazioni di bonifica. Il resto della palazzina è risultato agibile e non si è resa necessaria l’evacuazione degli altri alloggi.