Fermato con due taniche di benzina ed un’accetta: denunciato

Si tratta di un cittadino macedone classe 1988

La Polizia di Stato di Perugia ha denunciato un uomo, cittadino macedone, classe 1998, per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minacce aggravate.

Nello specifico, durante i servizi di controllo del territorio, gli agenti del Commissariato di P.S. di Assisi hanno sottoposto a controllo un’autovettura con a bordo cinque persone. Durante l’ispezione del bagagliaio, gli operatori hanno rinvenuto due taniche di benzina vuote e un’accetta con lama in ferro di circa 30 cm, di cui il conducente non ha saputo fornire una valida giustificazione circa il possesso.

Data le circostanze di tempo e luogo che rendeva poco credibile la versione dell’uomo, gli agenti hanno proceduto al sequestro degli oggetti rinvenuti.

Accompagnato presso gli Uffici del Commissariato, al termine delle attività di rito, il cittadino macedone è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.