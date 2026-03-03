Erasmus+, alla Sala dei Notari il meeting dell’Istituto Comprensivo Perugia 3: accolti 27 studenti spagnoli

Si è svolta lunedì 2 marzo nella Sala dei Notari del Comune di Perugia la cerimonia di apertura del meeting Erasmus+ dell’Istituto Comprensivo Perugia 3, alla presenza di autorità cittadine, studenti e famiglie.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati 27 studenti spagnoli provenienti da La Unión e Algemesí, accompagnati dai loro insegnanti, accolti da altrettanti studenti italiani del IC Perugia 3. Il meeting in accoglienza rappresenta la naturale prosecuzione delle mobilità Erasmus+ realizzate lo scorso novembre presso le scuole spagnole, che hanno coinvolto gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado San Paolo e delle classi quinte delle scuole primarie Fabretti e XX Giugno.

Alla cerimonia hanno partecipato anche tutte le classi quinte delle scuole primarie dell’Istituto, in un momento di grande condivisione che ha sottolineato il valore educativo e comunitario dell’esperienza internazionale.

A dare il benvenuto ufficiale agli ospiti sono stati l’assessora all’istruzione del Comune di Perugia, Francesca Tizi, la dirigente scolastica dell’ICPG3 Valentina Ciacca e la Responsabile Erasmus dell’Istituto, Valentina Tuttobello, che hanno evidenziato l’importanza dell’internazionalizzazione come elemento strategico per la crescita culturale e formativa della scuola.

Nel corso della mattinata, gli studenti italiani hanno presentato il programma della settimana Erasmus, illustrando le attività previste: la visita guidata della città di Perugia, l’orienteering al Percorso Verde, l’esperienza sul Minimetrò – esempio virtuoso di trasporto sostenibile –, la visita al Museo Città del Cioccolato, ad Assisi e al Bosco di San Francesco. Un programma ricco di contenuti culturali, ambientali e formativi, pensato per valorizzare il territorio e promuovere sostenibilità e cittadinanza europea.