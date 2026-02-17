Corciano, i sindacati: “Elementi positivi e criticità dal confronto con il Comune”

Cgil Cisl e Uil hanno incontrato i cittadini dopo la concertazione sociale con l’ente – Chiesto nuovo incontro con l’amministrazione comunale per risolvere problematiche

Elementi positivi e criticità si alternano nel giudizio di Cgil, Cisl e Uil rispetto alla concertazione sociale portata avanti con il Comune di Corciano. È quanto è emerso nel corso dell’assemblea pubblica che i sindacati hanno organizzato venerdì 13 febbraio al centro culturale La Commenda, nella frazione di San Mariano, per esporre ai cittadini i contenuti del confronto con l’amministrazione comunale corcianese. In particolare sono stati Renzo Basili in rappresentanza dello Spi Cgil, Francesco Ferroni per la Fnp Cisl e Luciano Taborchi per la Uilp Uil (le organizzazioni dei pensionati) a relazionare.

I rappresentanti sindacali hanno riferito di aver preso atto di quanto illustrato dal Comune in ordine alle entrate e alla destinazione delle spese previste nel Bilancio 2026-2028, e hanno espresso un giudizio “sostanzialmente positivo” sulle linee programmatiche. “Abbiamo apprezzato – hanno spiegato Basili, Ferroni e Taborchi – la conferma per il 2026 di aliquote, tariffe e rette dei diversi servizi, a eccezione della Tari che sarà riesaminata a breve; gli investimenti su asili nido, trasporto scolastico, politiche giovanili e sportello del lavoro, con sostegni ai tirocini; l’incremento della spesa per i servizi sociali nella Zona sociale numero 2; gli interventi contenuti nel piano delle opere pubbliche”.

“Siamo nettamente contrari, invece – sottolineano le organizzazioni sindacali –, all’abbassamento operato dal Comune di Corciano della soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef da 13.500 euro a 10mila euro. In questa maniera, Corciano, catalogato dal Ministero delle economie e delle finanze come il comune più ricco dell’Umbria, obbliga al pagamento dell’addizionale comunale anche pensionati e lavoratori che non arrivano a mille euro al mese”. I tre sindacalisti hanno puntualizzato e condiviso con l’assemblea sulla necessità di un confronto con il Comune entro il mese di aprile sulle tariffe, a partire dalla Tari, e sulle questioni rimaste insolute: “Innalzamento dell’esenzione dell’addizionale Irpef a 12mila euro per tutelare le fasce più deboli della popolazione, e introduzione della progressività; servizi rivolti alle persone anziane ed emergenze abitative; monitoraggio delle richieste per accedere al Progetto di vita indipendente e risorse a ciò destinate; finalizzazione dei fondi recuperati dall’evasione fiscale”.

Dagli interventi dei partecipanti all’assemblea sono emerse le difficoltà che vivono le persone anziane nell’affrontare la quotidianità, difficoltà dovute anche alla complessità dei sistemi informatici, ormai obbligatori per rapportarsi con le istituzioni. “Anche su queste criticità – hanno concluso Basili, Ferroni e Taborchi – siamo impegnati a confrontarci con il Comune di Corciano, anche sulla base degli impegni che tutti i Comuni si sono assunti con il recente protocollo d’intesa, sottoscritto il 28 gennaio fra Anci Umbria e organizzazioni sindacali”.