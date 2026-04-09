Ciclismo e tradizioni: torna il ‘Gran Premio Pretola’

Domenica 19 aprile si terrà la settantunesima edizione della gara organizzata dall’ASD Tevere e riservata alle categorie Elite e Under 23, valida per il campionato regionale umbro. Il Presidente Bracarda: “E’ sempre un’emozione organizzare un evento del genere”

Pretola rinnova l’appuntamento con la storia sportiva e le tradizioni legate ad una piccola frazione del comune di Perugia, che sa compattarsi al momento giusto per dare vita ad una delle gare ciclistiche più longeve e suggestive della regione. Domenica 19 aprile si terrà la settantunesima edizione del ‘Gran Premio Pretola’, evento riservato alle categorie Elite e Under 23 e valido per il campionato regionale umbro. L’organizzazione fa chiaramente capo alla ASD Tevere, società sportiva in pista sin dalla prima edizione datata 1952.

“Ogni anno è un’emozione nuova – ha dichiarato il Presidente della ASD Tevere Luciano Bracarda – perché è bello vedere correre i ragazzi, toccare da vicino i loro sacrifici e culminare il tutto nella gioia dell’arrivo. Per il movimento ciclistico è una gara molto importante, perché partecipano atleti che sperano un domani di poter diventare professionisti. Dal giorno in cui abbiamo aperto le iscrizioni, 4 aprile, sono già pervenute oltre cento adesioni. Ci saranno partecipazioni da tutta Italia: da nord a sud”.

Il Gran Premio Pretola è stato presentato ufficialmente giovedì 9 aprile presso la ‘Sala Pagliacci’ della Provincia di Perugia. Oltre ai vertici dell’ASD Tevere, guidati da Bracarda, ha fatto registrare la sua presenza l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi, il Presidente del Federciclismo Umbria Roberto Cocchieri e il Presidente del Panathlon Club Perugia, Luca Ginetto.

“Questa manifestazione – ha sottolineato l’Assessore Vossi – appartiene al tessuto storico, culturale e sportivo della nostra città. Nasce in una delle frazioni più caratteristiche, dove è ancora forte un’anima sportiva legata alle tradizioni. Sarà una gara suggestiva e spero appassionante per i ciclisti e gli spettatori”.

Una corsa che rappresenta un vanto per tutto il movimento ciclistico regionale, come precisa il Presidente della FCI Umbria Cocchieri.

“E’ l’evento più importante per l’Umbria, il ‘non plus ultra’ delle gare. Il fatto di essere arrivati alla settantunesima edizione mostra l’esperienza e la qualità organizzativa della ASD Tevere”.

Presenti in ‘Sala Pagliacci’ anche alcuni dei giovani umbri che prenderanno parte alla gara: Tommaso Alunni, Ettore Brugnami, Tommaso Francescangeli e Samuele Fabbi. Con loro l’ex ciclista professionista Salvatore Puccio, che nel 2011 sfiorò la vittoria classificandosi secondo.

Il Gran Premio Pretola si svilupperà in un percorso totale di 142 chilometri, come ha spiegato il direttore di corsa Lisa Zappacenere, attraverso sei giri che toccheranno diverse frazioni del comune di Perugia, tra cui Ponte Valleceppi, Ponte Felcino, Civitella d’Arna, Lidarno, Sant’Egidio e fino al quartiere di Monteluce. La famosa salita di Casaglia, resa nota dal Campione del Mondo Tadej Pogacar nella crono del Giro d’Italia 2024, deciderà l’esito della gara. L’appuntamento è per domenica 19 aprile alle 12.50.

PATROCINI E COLLABORAZIONI – Il Gran Premio Pretola ha ottenuto il patrocinio della Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia ed è stato organizzato in collaborazione con le associazioni Panathlon Club Perugia, AS Sant’Egidio, G.S. Villa Pitignano e Circolo ANSPI San Pietro Lidarno.

UN PO’ DI STORIA – La gara, organizzata dall’A.S.D. Tevere, che ha visto il suo esordio nel calendario ciclistico nel lontano 1952 anno della fondazione dell’associazione, e’ la piu’ longeva della regione, e tra quelle con il maggior numero di edizioni a livello nazionale.

Dal primo vincitore, il laziale Fernando Nardelli, molteplici sono i nomi del firmamento ciclistico mondiale ad aver iscritto il loro nome nell’Albo d’Oro della corsa: dal viterbese Livio Trape’ (1958) che taglia per primo il traguardo di Pretola, appena due anni prima di conquistare l’oro e l’argento alle Olimpiadi di Roma, al compianto Enrico Paolini, passando per il bergamasco Paolo Lanfranchi, fino ad arrivare al messicano Said Cisneros che dopo la vittoria dell’ultima edizione (riservata alla categoria Juniores) e’ stato ingaggiato dal colosso belga Soudal Quick -Step. Il Gran Premio Pretola ha anche saputo valorizzare i talenti locali come lo spoletino Francesco Cesarini, che ha lasciato un grande vuoto tra gli addetti ai lavori e non solo, i perugini Gianluca Brugnami e Eros Pittavini, nonche’ il magionese Sergio Spagliccia e il folignate Maurizio Ciani. Altri grandi campioni, piazzati in quel di Pretola, hanno fatto la storia del ciclismo italiano: Diego Ulissi, Filippo Zana, l’umbro-siculo Salvatore Puccio e il campione olimpionico Fabio Casartelli tragicamente scomparso nel Tour 1995.

Tra i ciclisti da ricordare con curiosità, non si può, infine, non citare il norvegese Morten Saether che, dopo il quarto posto a Los Angeles 1984, ha partecipato da indipendente alle edizioni 86-87 cogliendo altrettanti secondi posti sempre alle spalle del siciliano Salvatore Caruso. L’edizione 2026, con partenza e arrivo a Pretola di Perugia, attraverserà le frazioni di Ponte Valleceppi, Ponte Felcino, Lidarno, Sant’Egidio, Civitella d’Arna, Casaglia, fino a sfiorare il centro storico del capoluogo umbro, richiamando, come solito, un vasto e numeroso pubblico di cittadini e di appassionati.

Quello che si va a delineare per la prossima primavera e’, pertanto, un evento ricco di fascino e di emozioni; e’ la storia di una passione che affonda le sue radici nella fiducia e nella speranza del secondo dopoguerra, che ha saputo, nel corso dei decenni, accompagnare un’intera comunita’ e chiunque, in diversi modi, ha contribuito a dare un colpo di pedale.