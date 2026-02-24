Cerreto di Spoleto, sorpreso con arnesi da scasso e rame: denunciato 36enne

Nel dettaglio, i militari hanno intercettato l’individuo in Valnerina mentre si trovava alla guida di un veicolo commerciale. A seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti all’interno del mezzo numerosi arnesi atti allo scasso e diversi tubi pluviali in rame.

I Carabinieri hanno proceduto al sequestro di quanto recuperato, in considerazione del fatto che l’uomo non era in grado di fornire una plausibile giustificazione circa la legittima provenienza dei discendenti in rame, tenuto conto anche della presenza degli strumenti d’effrazione.

Le indagini attualmente in corso si propongono di stabilire un eventuale collegamento tra quanto rinvenuto e i danni riscontrati presso il cimitero urbano dove, nella notte precedente il controllo, ignoti avevano tentato di asportare dei tubi pluviali in rame da alcune cappelle gentilizie.

Al termine degli accertamenti il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Spoleto (PG), per l’ipotesi di reato anzidetta.

L’operazione si inserisce nel contesto delle iniziative condotte dall’Arma dei Carabinieri per garantire la tutela del patrimonio pubblico e la sicurezza collettiva.