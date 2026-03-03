3° anniversario del sisma del 9 marzo 2023: per non dimenticare e guardare avanti insieme

Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 16.00, presso il Cva di Sant’Orfeto, saranno celebrati i tre anni dal sisma del 9 marzo 2023, un evento che ha compromesso in maniera importante la vita di molte famiglie nella frazione di Pierantonio e nelle località di Pian D’Assino e Montecorona, oltre che nella località di Sant’Orfeto, facente parte del comune di Perugia.

L’iniziativa nasce, come nelle precedenti edizioni, con un duplice obiettivo: non dimenticare quanto accaduto e continuare a portare solidarietà e vicinanza concreta alle popolazioni colpite, che ancora oggi combattono per riabbracciare quanto prima un po’ di normalità e di sana quotidianità. Sarà anche l’occasione per fare un punto della situazione generale sul percorso di ricostruzione, in un momento di confronto e consapevolezza collettiva.

L’evento è organizzato dai Comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio in collaborazione con il Comitato Rinascita 9 Marzo, a testimonianza di una sinergia istituzionale che, fin dai primi momenti successivi al sisma, ha rappresentato un riferimento fondamentale per il territorio.

Come negli anni scorsi prenderanno parte all’iniziativa le massime cariche civili, militari e religiose del territorio: la partecipazione di numerose autorità istituzionali sarà il segno tangibile della forte attenzione riservata al processo di ricostruzione e della volontà di continuare a seguire con responsabilità ogni passaggio verso il pieno ritorno alla normalità.

Al centro della giornata, però, ci saranno soprattutto i cittadini: sia coloro che sono stati direttamente colpiti dal sisma, sia gli umbertidesi che, ancora una volta, hanno dimostrato tutto il loro supporto e la loro solidarietà. Proprio quella rete spontanea di vicinanza, generosità e impegno civico ha permesso alla comunità di affrontare i momenti più difficili con forza e tenacia.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a un’iniziativa profondamente toccante e significativa per l’intera popolazione locale, un momento di memoria condivisa ma anche di rinnovata fiducia, in cui guardare al futuro con grande speranza, consapevoli che solo insieme si può davvero ricostruire.