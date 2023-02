Perugia, mobilità alternativa: tra ID Buzz e Minimetrò l’intesa è ‘100% elettrica’

Prenotabili test drive in partenza dalle fermate della metro o dalla concessionaria Autocentri Giustozzi. Al Pincetto info point, giochi e gadget per conoscere il nuovo pulmino Volkswagen

Prosegue il viaggio in Umbria di ID Buzz, il nuovo pulmino Volkswagen 100% elettrico, versione ipertecnologica del mitico T1, l’iconico veicolo prediletto dai ‘figli dei fiori’. Dopo l’evento organizzato al Centro Arti Opificio Siri (Caos) di Terni in occasione della mostra ‘Psichedelia, viaggio nella cultura visiva degli anni ’60’, nel quale il T1 e la sua evoluzione elettrica hanno ‘dialogato’ con le opere in esposizione, l’ID Buzz approda a Perugia e ‘si fonde’ con la Minimetrò.

Grazie alla collaborazione tra Autocentri Giustozzi e Minimetrò spa, infatti, una delle cabine della ‘piccola’ metropolitana di Perugia è stata personalizzata con la tecnica del ‘wrapping’, così da dare la sensazione ai passeggeri di trovarsi proprio davanti all’ID Buzz, complice una forma molto simile tra le due vetture. Un’altra caratteristica che le accomuna è la loro alimentazione elettrica, il che le rende protagoniste di una mobilità alternativa e sostenibile, perché a emissioni di anidride carbonica praticamente pari a zero. Un’intesa naturale, quindi, che ben si sposa con lo slogan che accompagna il lancio del nuovo ID Buzz nel mercato dell’Automotive: “Tutte le grandi cose nascono da un sorriso”.

Da qui l’allestimento di un infopoint, (fino a venerdì 24, e nuovamente poi da lunedì 27 a venerdì 3 marzo) a cura di Autocentri Giustozzi alla fermata del Pincetto, terminal di arrivo di questo sistema di trasporto automatico su rotaia unico nel suo genere così come lo è l’ID Buzz. Qui gli utenti possono, appunto, non solo chiedere informazioni, ma anche divertirsi a scattare fotografie posizionando i propri volti nell’apposito spazio ricavato nel totem brandizzato, oltre a ricevere gadget e poter prenotare test drive nell’orario e nella fermata preferiti della Minimetrò. Basterà lasciare i propri dati all’hostess, presente la mattina, che fisserà un appuntamento; l’ID Buzz aspetterà l’utente alla fermata scelta e da lì proseguirà il ‘viaggio in città 100% elettrico’.