San Giustino: aperto il bando per i lavori estivi guidati per ragazze e ragazzi. Assessore Guerrieri: “Occasione per i giovani di sperimentare in maniera protetta il mondo del lavoro”

A San Giustino riprende l’esperienza dei ‘Lavori estivi guidati per ragazze e ragazzi’ rivolta ai giovani di età compresa tra i 16 e 20 anni, residenti nel territorio comunale. Il bando è stato pubblicato in questi giorni e ci sarà tempo fino al prossimo 16 luglio per presentare la domanda di partecipazione.

L’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di San Giustino, in collaborazione con le Cooperative Asad e Cassiopea, è aperta ad un numero massimo di 15 ragazzi che saranno impegnati per 20 ore ciascuno nell’arco di due settimane nel periodo di agosto e settembre. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato per i crediti scolastici, oltre ad un rimborso per le spese sostenute.

“La pandemia ha segnato la vita di tanti giovani e adolescenti non permettendogli di esprimersi ed interagire liberamente, limitando in maniera significativa molte esperienze che facevano parte della loro quotidianità, dalla scuola ai legami sociali, dalla pratica dello sport al coltivare le proprie passioni. Questo progetto – evidenzia l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Guerrieri – propone ai giovani un’esperienza formativa sperimentando in maniera sicura e protetta il mondo del lavoro attraverso l’assunzione di responsabilità, ponendo al centro il rispetto dei beni comuni e stimolando una maggiore sensibilità alla cura del patrimonio pubblico. Un’esperienza, dunque, che consente alle ragazze e ai ragazzi di prendersi cura della propria città”.

I giovani interessati, come detto, avranno tempo fino al 16 luglio per presentare la domanda al bando di progetto in due modalità: inviandola per mail all’indirizzo PEC del Comune di San Giustino comune.sangiustino@postacert.umbria.it o consegnandola, su appuntamento, presso il servizio Informagiovani nei locali dell’ex Distretto Sanitario in via Alfieri 28.

Maggiori informazioni possono essere fornite contattando il servizio Informagiovani San Giustino tramite i canali social (Instagram o Facebook) o inviando una mail a informagiovani@comune.sangiustino.pg.it.