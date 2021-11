Sanità: Tesei, “Rete per accorciare i tempi prestazioni sanitarie”

La rete è fondamentale per accorciare i tempi nell’erogazione delle prestazioni”: ha messo l’accento sul concetto del “fare sistema” la presidente della Regione, Donatella Tesei, presentando il programma di gestione delle liste d’attesa in sanità.

Obiettivo, come ha annunciato la presidente, è di arrivare, nel caso ad esempio di malattie croniche, ad avere un percorso di visite stabilito e calendarizzato ad inizio anno.

“Il numero di questi utenti è elevato – ha detto Tesei – ed è quindi necessario, per evitare disservizi, che il tutto sia coordinato o programmato in maniera corretta e anticipata. Nei primi mesi del 2022 le prestazioni sospese da erogare ai cittadini non si saranno azzerate, Covid o non Covid, perché ovviamente questo è impossibile per qualsiasi sistema. Ma sarà stato comunque già fatto, come i numeri forniti dimostrano, un ulteriore importante passo in avanti “.