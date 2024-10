Lo scorso venerdì, 4 ottobre, l’Università della Terza Età (UniTre) di Umbertide ha inaugurato ufficialmente il nuovo anno accademico 2024/2025

Lo scorso venerdì, 4 ottobre, l’Università della Terza Età (UniTre) di Umbertide ha inaugurato ufficialmente il nuovo anno accademico 2024/2025 con un evento presso l’Abbazia di Montecorona, coinvolgendo la comunità locale in un pomeriggio di riflessione, cultura e convivialità. L’iniziativa ha presentato le attività e i progetti in programma per i prossimi mesi e si è conclusa con un piacevole apericena, creando un momento di aggregazione e scambio tra i partecipanti.



Alla presenza dell’Amministrazione comunale, l’evento è stato presentato ed introdotto da Corrado Baldoni, Presidente dell’UniTre. Il Presidente onorario di UniTre, Gustavo Cuccini, ha ribadito il suo impegno e sostegno continuo verso questa associazione, considerata un pilastro per la promozione della conoscenza e della socialità nella città.



L’UniTre di Umbertide si conferma un luogo di incontro e apprendimento, dove la curiosità e la voglia di sapere non hanno età. La missione è quella di offrire ai partecipanti un ambiente stimolante, capace di arricchire non solo il bagaglio culturale, ma anche le relazioni umane, come è stato sottolineato dal direttore dei corsi, Maria Grazia Scapicchi, presente alla cerimonia.



Quest’anno accademico si prospetta particolarmente ricco di proposte. L’UniTre ha infatti strutturato un programma che spazia dalle scienze umane e tecnologiche alle lingue straniere, dai laboratori pratici alle attività dedicate al benessere psico-fisico. Non mancheranno conferenze tematiche, presentazioni di libri e progetti in collaborazione con il territorio, mirati a favorire lo sviluppo culturale e sociale della comunità umbertidese.



In un’epoca di rapidi cambiamenti, il valore dell’apprendimento permanente non può essere sottovalutato. Come evidenziato durante l’inaugurazione, continuare a imparare non solo arricchisce il nostro bagaglio di conoscenze, ma ci permette di affrontare meglio le sfide quotidiane, di restare curiosi e aperti al mondo che ci circonda. UniTre di Umbertide, grazie al suo approccio inclusivo, intende promuovere la cultura come strumento di crescita personale e collettiva.



Fondamentale per il successo di questa realtà sono i docenti, esperti e appassionati, che mettono gratuitamente a disposizione le proprie competenze. Senza il loro contributo, le attività di UniTre non sarebbero possibili. A loro, così come al comitato direttivo e agli associati, è stato rivolto un sentito ringraziamento per l’impegno costante e il contributo decisivo alla vita dell’associazione.

Durante l’evento, sono stati ringraziati anche i commercianti e artigiani di Umbertide, che continuano a mostrare grande sensibilità verso i soci di UniTre, offrendo sconti a chi presenterà la tessera associativa. Un gesto che conferma il forte legame tra UniTre e il tessuto economico-sociale del territorio.



L’Università della Terza Età di Umbertide si conferma, ancora una volta, non solo un luogo di apprendimento, ma un vero e proprio punto di riferimento per la promozione del benessere e della socialità. Con un’offerta didattica che mira a soddisfare le esigenze più diverse e un forte impegno nel creare momenti di incontro e condivisione, UniTre continua a costruire una comunità solida e inclusiva, dove la conoscenza diventa un motore per la crescita e lo sviluppo personale.