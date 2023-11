Unistrapg e Brand Culturale portano ad Oslo il Made in Umbria

Per la “Settimana della cucina italiana nel mondo” L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia in Norvegia e Islanda, l’Istituto Italiano di Cultura a Oslo, l’Agenzia ICE e l’associazione Ambasciatori del Gusto, sarà presentata a PerugiA. G iovedì 9 novembre alle ore 10.30 a palazzo Gallenga (Sala Goldoni)

Per favorire i legami tra Umbria e Norvegia e in occasione dell’VIII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa e ideata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, l’Università per Stranieri di Perugia e l’agenzia creativa transdisciplinare Brand Culturale si faranno promotori a Oslo (Norvegia) della valorizzazione della tradizione gastronomico-culturale regionale.

L’iniziativa, realizzata in sinergia con l’Ambasciata d’Italia in Norvegia e Islanda, l’Istituto Italiano di Cultura a Oslo, l’Agenzia ICE e l’associazione Ambasciatori del Gusto, prevede tre giorni di appuntamenti (14, 15 e 16 novembre): workshop, incontri nelle scuole, mostre, show culinari, degustazioni e conferenze.

La missione internazionale sarà presentata nel dettaglio durante una conferenza stampa in programma a Perugia giovedì 9 novembre alle ore 10.30 a palazzo Gallenga (Sala Goldoni).

Interverranno, tra gli altri, per Unistrapg il rettore Valerio De Cesaris, per Brand Culturale Filippo Fettucciari, il food manager Lucio Tabarrini e in collegamento da remoto l’Ambasciatore Stefano Nicoletti e la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Raffaella Giampaola.