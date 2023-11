“FestivOl, Trevi tra olio, arte, musica e papille”

Prosegue a Trevi, nella giornata di2023, la XVII edizione di “con ancora tanteed in particolare di approfondimento eanche in abbinamento agli altri prodotti di eccellenza locali.

Per gli appassionati gourmet infatti, Villa Fabri ospiterà gli Spettacoli di Cucina con l’Olio Evo presentati da Simona Cognoli, giornalista, esperta assaggiatrice e fondatrice del progetto Oleonauta ed Evoluzione con la proposta degli chef Lorenzo Cantoni e Nicoletta Franceschini.

Lo chef Lorenzo Cantoni del Ristorante il Frantoio, terrà due show cooking, alle ore 12 e alle 17.15, in cui preparerà live un piatto tipico della tradizione umbra la lumaca, arricchita con tre oli Dop. Il piatto, che abbraccia con equilibrio, acidità e sapori antichi, oltre alla lumaca, ha tra gli elementi protagonisti anche il tartufo, insieme alla rinomata patata di Colfiorito e al sedano selvatico. Tocco distintivo di questo eccezionale piatto è l’utilizzo sapiente di tre oli Dop – Seven, 89/93 e Casalontana – del Frantoio Gaudenzi, in tre singole fasi di cottura.

Alle ore 16.00 lo “Spettacolo di Cucina con l’Olio Evo” vedrà come protagonista Nicoletta Franceschini del Ristorante Silene di Foligno che preparerà un risotto con Sedano Nero di Trevi e castagne, mantecato al burro d’olio extravergine di oliva Quinta Luna del Frantoio Gaudenzi. Una modalità rivisitata e innovativa di utilizzare i prodotti tipici del territorio trevano, che propone al pubblico una ricetta “accessibile”, che i partecipanti potranno riproporre nelle proprie cene casalinghe.

Da segnalare poi per la giornata di domenica 5 novembre la masterclass sull’olio tenuta da Angela Canale (capo panel) dal titolo “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e prodotti unici” che si terrà a Villa Fabri alle ore 11.00, dove l’esperta assaggiatrice guiderà i partecipanti alla conoscenza dell’olio e.v.o. in abbinamento al Sedano Nero di Trevi, Presidio Slow Food; mentre alle ore 16.00 la degustazione di olio e.v.o. sarà guidata da Gianfranco Ciarletti, docente e assaggiatore Assosommelier.

Da non perdere per gli appassionati di attività all’aria aperta, il trekking con esperienze artistiche tra gli ulivi in programma domenica 5 novembre alle ore 9.30. Una passeggiata con partenza dal Frantoio Gaudenzi che percorrerà la collina olivata con visita all’olivo secolare di Sant’Emiliano e all’antico frantoio i Mandorli. Durante la passeggiata i partecipanti saranno accompagnati dall’artista Francesco Alberico, che nell’ambito di #Chiaveumbra2023 | In Natura | Sperimentazioni artistiche nel paesaggio olivato, offrirà uno spaccato della sua ricerca artistica.

Inoltre per tutta la giornata di domenica 5 novembre sarà attivo un servizio navetta gratuito, che dal centro storico di Trevi, porterà a visitare i Frantoi Aperti del territorio: Frantoio Gaudenzi e Olio Trevi il Frantoio.

Festivol, è organizzato dal Comune di Trevi, che si avvale dell’agenzia Add Comunicazione ed Eventi. L’evento è reso possibile grazie al contributo del Gal valle umbra e Sibillini, PSR Umbria 2014 – 2020 Mis. 16. Int. 16.4.2 – PAL 2014 – 2020 “Due Valli un territorio” Mis. 19 Az. 19.2.1.07.