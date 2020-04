Istituto Ferraris: continua da casa lo Spazio di ascolto per studenti, insegnanti e genitori. Il martedì le psicologhe disponibili per colloqui telefonici e online

Continua anche da casa “Io parlo se tu mi ascolti davvero…a tu per tu con lo psicologo”, lo spazio di ascolto psicologico dedicato ad alunni, famiglie e insegnanti dell’Istituto Comprensivo G. Ferraris di Spello. In questo momento delicato, le psicologhe Lucia Gambacorta e Valentina Caly, nel pieno rispetto delle normative vigenti, continueranno a fornire il loro fondamentale supporto per mantenere o iniziare preziose relazioni attraverso percorsi che si avvalgono di strumenti tecnologici. Il progetto, attivato per il quinto anno scolastico consecutivo, rappresenta per l’Istituto un importante punto di riferimento per la comunicazione, il confronto e l’elaborazione dei vissuti emotivi. In questo periodo si potranno richiedere colloqui psicologici telefonici e online (Skype o videochiamata WhatsApp) previo accordo, il martedì dalle ore 9 alle 11 e dalle 14 alle 16. Il progetto è sostenuto grazie al contributo e alla collaborazione tra il Comune di Spello, le associazioni Comitato per Capitan Loreto, Comitato per Acquatino, Centro Sociale Costantino Imperatore Spello, Centro Sociale San Felice Spello e Gruppo Ricreativo Santa Luciola.