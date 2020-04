La casa nella pandemia, la web serie che racconta la vita al tempo del coronavirus. I primi due episodi della miniserie realizzata da Mente Glocale

MenteGlocale lancia una miniserie intitolata “La casa nella pandemia” per intrattenere i suoi followers in questo periodo di quarantena. Ambientata all’interno delle mura domestiche (non poteva essere diversamente), l’ironica web serie ha come protagonisti i principali oggetti di arredamento ed elettrodomestici che all’improvviso e dopo tanto tempo passato a tacere si trasformano nella nostra coscienza, sbattendoci in faccia parte del nostro stesso pensiero. Ci dicono con forza quello che in realtà già sappiamo o dovremmo sapere, ma che a volte (per furbizia, pigrizia o mancanza di senso civico) continuiamo ad ignorare. Il video è prodotto dall’Associazione MenteGlocale (Perugia) ed è stato scritto, girato e montato a distanza nel pieno rispetto delle norme di sicurezza attualmente vigenti. Nella prima puntata, il protagonista era il frigorifero, episodio che, tra facebook e youtube, ha macinato migliaia di visualizzazioni in pochi giorni. Nel secondo episodio di La casa nella pandemia, invece, il protagonista (Alessandro Di Cosmo) deve fare i conti con il suo divano (a cui dà voce l’attore Stefano Baffetti), che gli rimprovera un atteggiamento a dir poco dimesso. Il “padrone di casa” non canta più sul balcone, ha smesso di fare gli aperitivi in chat con i suoi amici e passa le giornate a contemplare il soffitto: perché invece – gli spiega il suo divano/coscienza – non approfittare di questa clausura per “cambiare dentro”, per farsi trovare una persona “migliore” quando finalmente potrà uscire e tutto questo sarà finito? Il nostro protagonista può provare a capire meglio se stesso e il mondo che lo circonda: ci riuscirà?

Questi i link per vedere i primi due episodi:

bit.ly/LaCasaNellaPandemiaEP1

bit.ly/LaCasaNellaPandemiaEP1YOUTUBE

https://www.facebook.com/MenteGlocale/videos/274909823504590/ bit.ly/LaCasaNellaPandemiaEP2YOUTUBE