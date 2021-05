Marsciano: sisma del 15 Dicembre 2009, possibile fare domanda di contributi anche per le seconde case

Anche i proprietari delle seconde case e degli altri edifici e pertinenze rimaste escluse, da oggi possono presentare la richiesta di contributi alla ricostruzione, grazie alla modifica della legge regionale n. 3 del 2013.

L’assessore con delega al sisma, Francesca Borzacchiello, afferma che è questa l’importante novità che consegue alla pubblicazione, da parte della Regione Umbria, delle nuove modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso al contributo per gli immobili oggetto di inagibilità a seguito del terremoto del 2009, con epicentro nel nord del territorio comunale di Marsciano.

L’assessore Borzacchiello prosegue:

“Si tratta di decine di immobili lesionati, per i quali, nella fase iniziale della ricostruzione, è stata preclusa la possibilità di presentare domanda per un contributo. Ora, finalmente, andiamo a sanare questa mancanza e a raggiungere un obiettivo fondamentale delle linee programmatiche di governo, ovvero l’allineamento della normativa che riguarda il sisma del 2009 con quella, più favorevole in termini di contributi alla ricostruzione, del sisma del Centro Italia del 2016. Un risultato che questa amministrazione ha conseguito in stretta sinergia con la Regione Umbria che ringrazio, a partire dalla presidente Tesei, per il lavoro fatto”.