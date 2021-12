Umbria: record casi Covid ma significativo il confronto con l’anno scorso

Lo scorso novembre erano 423 i ricoverati, ora 73

Con 933 nuovi casi Covid nell’ultimo giorno l’Umbria registra il dato più alto dall’inizio della pandemia. Emerge dai dati sul sito della Regione che non riporta comunque altri morti per il virus. È invece leggero l’aumento della pressione sugli ospedali, con 73 ricoverati, cinque in più, mentre restano fermi a otto i posti occupati nelle terapie intensive. Tra mercoledì e giovedì i guariti sono stati 130. Gli attualmente positivi salgono a 5.374, 803 in più. Sono stati analizzati 4.743 tamponi e 15.474 test antigenici, con un tasso di positività sul totale pari al 4,6 per cento (3,98 mercoledì).

Significativo, comunque, il confronto com i dati rispetto ad un anno fa. La pressione sugli ospedali, infatti, è nettamente inferiore ora rispetto al precedente picco registrato l’11 novembre del 2020 con 783 nuovi casi scaturiti da 5.824 tamponi molecolari. Allora infatti c’erano 423 ricoverati negli ospedali, 350 in più di ora. Con 69 posti occupati da pazienti positivi al virus nelle terapie intensive, 61 in più. Diverso anche il quadro dei morti per il Covid. Erano stati otto l’11 novembre del 2020, contro nessuno dell’ultimo giorno. Anche il numero degli attualmente positivi è oggi circa la metà, 5.374 contro i 10.789 di un anno fa.