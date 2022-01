Umbria, Gimbe: rallenta l’aumento dei nuovi casi Covid

Più 0,5 per cento tra 5 e 11 gennaio dopo punte anche del 257

Rallenta in Umbria l’aumento dei nuovi casi Covid nella settimana 5-11 gennaio che secondo la fondazione Gimbe è stato dello 0,5 per cento. Dopo avere toccato punte anche del 257 per cento.

Il monitoraggio settimanale della fondazione registra comunque una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 3.979.

Nella settimana in esame sopra alla soglia di saturazione risultano i posti letto in area medica (29,9%) e in terapia intensiva (16,3%) occupati da pazienti Covid.

Per Gimbe la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 79,9% (media Italia 79%) cui va aggiunto un ulteriore 3,4% (media Italia 3,8%) solo con prima dose.

La popolazione con età tra 5 e 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari 2,8% (media Italia 2,4%), oltre al 12,1% (media Italia 15,9%) solo con prima dose.