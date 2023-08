Impatto avvenuto questa mattina

Alle ore 11.00 i Vigili del fuoco di Perugia soni intervenuti per un incidente stradale in località Gioiella. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura e ad estrarre la persona dall’interno della stessa, la quale risultava in condizioni gravi. Sul posto Polizia municipale e 118.