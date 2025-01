Umbertide ha ricordato l’appuntato Donato Fezzuoglio a diciannove anni dal suo sacrificio

Questa mattina, giovedì 30 gennaio 2025, Umbertide ha ricordato, a diciannove anni dalla sua scomparsa, Donato Fezzuoglio, l’appuntato dei carabinieri medaglia d’oro al valor militare, che perse la vita il 30 gennaio 2006 nel tentativo di sventare una rapina ai danni della banca Monte dei Paschi di Siena in via Andreani.

La cerimonia ha visto la deposizione delle corone di alloro alla lapide eretta nel luogo in cui il militare fu colpito a morte, dove questa mattina autorità militari, civili, religiose, studenti e cittadini umbertidesi si sono stretti intorno al dolore della moglie Emanuela, del figlio Michele, del fratello Mariolino e dei familiari e parenti più stretti.

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, ha salutato affettuosamente la famiglia di Donato e tutte le autorità civili, militari e religiose presenti.

Un saluto speciale è stato rivolto all’Arma dei Carabinieri, custode dei valori per cui Donato ha combattuto e per cui ha sacrificato la propria vita.

In particolare, il Sindaco ha dato il benvenuto al Generale Luca Corbellotti, Comandante della Legione Umbria Carabinieri, al Colonnello Sergio Molinari, Comandante Provinciale Carabinieri Perugia, al Capitano Massimiliano Croce, Comandante della Compagnia di Città di Castello, al Maresciallo Cesare Rampazzi Minella, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Umbertide, al Generale dell’Esercito Giovanni Brafa Musicoro, al Vicario del Questore della Provincia di Perugia, dr. Marco Scarpa, al Colonnello Fabrizio Marchetti della Guardia di Finanza, al Comandante della Guardia di Finanza della Compagnia di Città di Castello, Capitano Claudia Mossali.

Presente il comandante, Maggiore Gabriele Tacchia e la Polizia Locale di Umbertide, con il Gonfalone del Comune, oltre ad alcune rappresentanze delle associazioni combattentistiche e dell’Arma.

Hanno presenziato, inoltre, il consigliere dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Letizia Michelini, il consigliere della Provincia di Perugia Gianluca Moscioni e l’Amministrazione comunale di Umbertide con gli assessori Alessandro Villarini, Francesco Cenciarini e Lorenzo Cavedon, il presidente del consiglio comunale Giovanna Monni e il consigliere comunale Alessio Ferranti.

Hanno preso parte alla commemorazione anche le scuole umbertidesi, con numerosi alunni accompagnati dai rispettivi docenti.

Il vescovo di Gubbio e Città di Castello, monsignor Luciano Paolucci Bedini, insieme a Don Alberto Gildoni, ha benedetto la lapide dedicata all’appuntato.

Queste le parole dell’intervento del sindaco Luca Carizia:

“Buongiorno a tutti. Ci ritroviamo oggi in questa giornata di memoria e riflessione per rendere omaggio all’appuntato Donato Fezzuoglio. Permettetemi di rivolgere un saluto affettuoso e commosso a Emanuela, a Michele, a Mariolino, a tutta la famiglia Fezzuoglio, che porta avanti con forza e dignità la sua memoria, e a tutte le autorità qui presenti questa mattina. Sono trascorsi diciannove anni da quel tragico 30 gennaio 2006, quando Donato perse la vita nel tentativo di fermare un atto criminale, dimostrando grande coraggio e un altissimo senso del dovere. Il ricordo di Donato e il suo sacrificio restano impressi nelle nostre menti e nei nostri cuori, continuando a rappresentare un esempio per tutti noi. In questa occasione, desidero esprimere, a nome di tutta la comunità di Umbertide, il nostro più profondo ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine. Ogni giorno, con dedizione e spirito di sacrificio, svolgono un ruolo insostituibile nel garantire la sicurezza e il benessere di ciascuno di noi. Viviamo in una società sempre più complessa, dove le sfide sono molteplici e spesso difficili da affrontare. Ma è proprio in momenti come questi che dobbiamo trovare la forza di rimanere uniti, di lavorare insieme per costruire un futuro basato sulla fiducia, sulla speranza e sull’amore per il nostro Paese. Proprio per questo la memoria di Donato continuerà a vivere nelle nostre menti e nei nostri cuori.”