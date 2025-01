Perugia: intensificati dai Carabinieri i controlli del territorio

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, attraverso i reparti dipendenti, ha predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio in provincia ed in alcune aree sensibili del capoluogo. L’obiettivo è prevenire la commissione dei reati predatori, con particolare riferimento ai furti in abitazione, contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e aumentare la sicurezza degli utenti in materia di circolazione stradale, in funzione deterrente, soprattutto per le ipotesi di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, od anche utilizzando il telefono cellulare.

Nel dettaglio, nella serata di ieri, le attività si sono concentrate in diverse aree sensibili della città, con una attenzione particolare nelle frazioni di Ponte San Giovanni e Ponte Valleceppi, laddove è stato impiegato il personale della Stazione di Ponte San Giovanni, Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia e un team di Aliquota di Primo Intervento che ha pattugliato le principali vie d’accesso al capoluogo, le piazze, zone industriali e residenziali, anche più isolate e periferiche.

Fase in cui gli operatori hanno effettuato posti di controllo in più punti, utili per verificare il traffico in entrata/uscita e sottoporre a verifiche più approfondite le persone sospette o con precedenti.

Durante i controlli, effettuati anche con l’utilizzo dell’apparecchio etilometro, sono state identificate 60 persone, a bordo di 38 veicoli, tra le quali un 20enne, alla guida della propria autovettura, sorpreso in possesso di una dose di hashish, per cui è stato segnalato quale assuntore alla locale Prefettura.

Altri due utenti sono stati contravvenzionati poiché uno sprovvisto di copertura assicurativa sul veicolo in uso e l’altro perché alla guida senza aver mai conseguito la patente.

I controlli hanno interessato anche alcuni esercizi commerciali, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati.