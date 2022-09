Umbertide: al via le Fiere di Settembre

Da venerdì 9 a domenica 11 torna l’appuntamento con la tradizione

È tutto pronto per l’inizio delle Fiere di Settembre 2022, in programma in città da venerdì 9 a domenica 11, l’evento per eccellenza atteso dalla comunità umbertidese in occasione dei festeggiamenti della sua Santa Patrona, la Madonna della Reggia. L’inaugurazione è fissata per venerdì 9 settembre alle ore 10.30 presso l’ingresso fiera di viale Unità d’Italia (davanti la stazione ferroviaria). Tornano finalmente gli spettacoli e le esibizioni in tutto il percorso fiera dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria. L’edizione 2022 rivede confermata la disposizione in una unica fila del percorso fieristico, proprio per dare ampio spazio alla passeggiata dei visitatori. Un radicale cambiamento sia dal punto di vista tecnico che estetico è stato effettuato grazie alla sostituzione di tutti gli stand in metallo con strutture noleggiate perfettamente a norma e dotate di pedana ignifuga e impianto elettrico autonomo. Quest’anno il percorso diventa la risultante di una serie di cambiamenti effettuati nel corso di questi tre anni. Via XX Settembre diventa la strada dello street food che si aggiunge a quelle classiche della Fiera presso la rotonda Italia e via Morandi, con la presenza della “Via del gusto”. Per il terzo anno consecutivo l’Amministrazione Comunale ha vinto il bando di promozione del territorio messo a disposizione dal Gruppo Azione Locale (Gal) Alta Umbria.