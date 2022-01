Umbertide: va avanti la “Spesa SOSpesa”

Continuano le attività di “Spesa SOSpesa” della Sezione Soci Coop Umbertide in collaborazione con la nostra associazione “Gruppo Volontari Umbertide”

Durante questa nuova ondata di contagi ricordiamo che il servizio rimane operativo per chiunque si trovi in stato di necessità. Potete contattare direttamente la nostra Associazione al numero 3477321852 o tramite messaggio privato sui nostri canali social (Facebook e Instagram). Potete anche rivolgervi ai Servizi Sociali del territorio che vi metteranno in contatto con l’associazione o provvederanno a farlo per voi.

Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a questa iniziativa e vi chiediamo di continuare a donare. È possibile acquistare i prodotti da donare, indicati nel pannello informativo posto all’esterno del punto vendita Coop e lasciarli nella teca trasparente posta all’ingresso. I Volontari addetti ritireranno costantemente le donazioni e procederanno con la consegna dei pacchi alimentari. Si possono donare cibi in scatola, olio, pasta, riso, sale, zucchero, farina, biscotti, alimenti per l’infanzia, latte a lunga conservazione, conserve ed è possibile anche donare prodotti primari per l’igiene personale e dell’ambiente.