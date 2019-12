Partono le iscrizioni per la Casa del Talento 2020

‌Lanciate su ogni social e canale web, le iscrizioni per la Casa del Talento 2020 sono ufficialmente aperte. Ad annunciarle è il presidente di Artist Academy, Michael Zurino, 28 anni, ideatore del progetto: “Per la prima volta, con la Casa del Talento, viene data l’opportunità, a tanti giovani talenti italiani di capire quale strada intraprendere nella vita, con quali strumenti e con quali competenze. Ci si può iscrivere ad uno dei dieci corsi di formazione professionale gratuiti impartiti da professionisti dei vari settori (Barman, Bio-Chef, Cake Design, Social media manager / E-commerce, Europrogettazione, Animal Care, Professione Green, Animazione/intrattenimento, Fotografia/videomaking, Sommelier) e capire se quella è la strada che effettivamente si vuole percorrere. È fondamentale che questa strada oggi ai giovani vada indicata. Purtroppo capita molto spesso che si arrivi oltre i trent’anni che tutto ciò non lo si è ancora capito. Nessun problema. La Casa del Talento accoglierà adesioni dai 16 ai 40 anni di età. Al termine di ogni corso scelto, lo studente verrà avviato ad un percorso di tre giorni con altri professionisti che si preoccuperanno di consegnare lui tutti gli strumenti per avviare un’attività lavorativa da un punto di vista fiscale, comunicativo, creativo e motivazionale”. Per iscriversi si può chiamare il numero 333-3209854 o accedendo al sito www.artistacademy.eu