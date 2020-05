Ultimo giorno di lavoro per il Procuratore Generale di Perugia, Fausto Cardella

È durata ben 43 anni la carriera in magistratura di Fausto Cardella, attuale procuratore generale di Perugia. Oggi, 25 maggio, infatti è il suo ultimo di giorno di lavoro, o meglio di servizio, prima del pensionamento. Nella sua attività, Cardella è stato protagonista di alcune delle inchieste più importanti della recente storia italiana. Intervistato dal quotidiano “La Nazione”, il magistrato ha affermato

“L’indagine che non riuscirò mai a scordare? Quella sulla strage di Capaci. Dal punto di vista professionale è stato come correre in Formula Uno per la qualità del rapporti e le cose che ho imparato. Dopo Capaci niente è stato più come prima”