UBeer, il festival che accende i riflettori sui migliori birrifici umbri

Il 26, 27 e 28 aprile al Barton Park di Perugia spazio alla birra artigianale (13 produttori)street food (8 food trucks), musica dal vivo (“Sound park”), conferenze tematiche (“UBeer talk”), area relax, attività all’aria aperta e molto altro per un evento targato Open Mind Perugia

Per l’Umbria, sempre più terra di birra artigianale, è arrivato il momento di un festival con l’obiettivo di raccontare e far vivere questa straordinaria avventura. Nasce così UBeer, un evento dedicato alla birra umbra con protagonisti naturalmente i migliori birrifici della regione.

Dal 26 al 28 aprile 2024 si svolgerà al Barton Park di Perugia, cuore verde della città con 3 ettari di terreno, location perfetta per vivere al meglio un festival con tanti ingredienti che arricchiranno la tre giorni tra prodotti artigianali, tante attività e divertimento.

L’evento ideato dall’associazione Open Mind, che dopo il successo di UWine si conferma attiva nella creazione di format innovativi volti alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, è stato presentato ufficialmente proprio al Barton Park nel corso di una conferenza stampa martedì 23 aprile con interventi dei membri dell’associazione e dei rappresentanti di istituzioni e partner che sostengono l’evento.

Questo nuovo format vedrà infatti la partecipazione di 13 birrifici artigianali umbri con i loro stand, una ricca offerta gastronomica grazie ad 8 food truck sempre umbri, musica dal vivo e dj set ad ogni ora, conferenze tematiche, area relax, attività all’aria aperta e molto altro.

Un’esperienza completa quindi, soprattutto per conoscere da vicino un comparto, quello della birra artigianale umbra, in grande sviluppo con la possibilità di assaggio delle numerose etichette presenti. Tredici birrifici (Birra Flea, Gramigna, Mastri Birrai Umbri, Altotevere, Birra Perugia, Birra Bro, Fratelli Perugini, Centolitri, Birra dell’Eremo, San Biagio, Osiride, Bastian Birraio, Birra Alfina) provenienti da tutta la regione trasmetteranno con entusiasmo il loro amore per la birra e per l’Umbria, coinvolgendo i visitatori in un viaggio emozionante attraverso i profumi e i gusti della regione. Lo faranno grazie a stand appositamente allestiti per la manifestazione, dietro il loro spillatore di birra, portando al Barton Park il gusto della tradizionale birra umbra artigianale.

Spazio anche a LadyBug Kombucha, giovane progetto che porta sulla scena locale una bevanda analcolica, frizzantina e dissetante che unisce i sapori genuini della natura con le proprietà salutistiche del tè fermentato. Una bevanda per adulti e bambini, adatta al consumo quotidiano ma anche al mixology.

UBeer propone anche un’esperienza culinaria d’eccellenza grazie ad 8 food trucks di provenienza locale che con i loro van portano sapore e vivacità al Barton Park. All’interno della “Food Area”, una zona del Festival interamente pensata e dedicata al cibo, sarà possibile gustare: pizza, panini con porchetta umbra, fritto di lago, arrosticini, pita greca, poké e l’immancabile torta al testo, 100% made in Umbria. Ci saranno: Umbria Farm, Ebe, Poker’ Poke, Granieri, Siciliy on the road, Pizzeria Gattini, Rosso di Sera, Qui ed Ora.

UBeer non è solo birra e buon cibo, ma sarà anche il momento di scoprire il mondo della birra umbra raccontato da grandi esperti, produttori e istituzioni locali. Durante l’evento quindi spazio anche per “UBeer Talk”, format ideato in collaborazione con Luppolo Made in Italy per conferenze sul mondo della birra con a tema le materie prime e la produzione artigianale. Saranno intervistati i produttori per raccontare storie e prodotti, puntando sul tema della filiera, sull’Umbria come modello nella produzione interna di malto e luppolo, e sulla sostenibilità.

Una zona del parco sarà così dedicata a momenti di approfondimento e dibattito, dove gli esperti di settore raccontano le principali dinamiche della birra artigianale umbra, presentano la storia dei loro birrifici e offrono una prospettiva di valore sulle tematiche di maggiore interesse per il movimento. Sessioni interattive, assaggi guidati e dimostrazioni pratiche daranno la possibilità a tutti di immergersi nel mondo della birra in modo divertente e attivo.

Le conferenze saranno tra loro alternate da live sessions, laboratori, podcast e dirette live con interviste che coinvolgono sia i produttori, che i visitatori di Ubeer.

Il parco si trasformerà, inoltre, in un vero e proprio “Sound Park”, format musicale targato UBeer che accompagnerà le degustazioni per tutti e tre i giorni. Questo palcoscenico farà compagnia ai visitatori per tutta la durata del Festival con dj set, musica live e vynil sessions, dalle 16 fino a tarda notte. Passando dai ritmi del rock alla dance, fino all’hip hop e al soul, ogni genere troverà il suo spazio, con sonorità accattivanti e con l’energia vibrante e contagiosa che caratterizza Ubeer.

Durante tutte le tre giornate attraverso la “Chill Area” ci si potrà rilassare e godere il pomeriggio circondato da tante attività. Un’intera zona del parco interamente dedicata al relax, allo svago e alle tante attività in collaborazione con i partners. Biliardini e giochi saranno forniti dai ragazzi di Ideattivamente, protagonisti dell’ultima edizione di Umbriacon. Per avere un ricordo del Festival ci si potrà scattare una foto presso il Sun Point Ubeer offerto da Vetreria Fontivegge. Sarà infine possibile acquistare il telo targato Ubeer presso l’apposito stand del merchandising.

Con l’accesso sempre libero e gratuito tutti i giorni: venerdì 26 aprile stand e food truck sono aperti dalle ore 16 alle 01, sabato 27 dalle ore 14 alle 01 e domenica apertura dalle ore 13, con il format “Pic-Nic”, per consentire a tutti i presenti di godere delle giornate di primavera al Barton Park.

Biglietto al costo di 13 € online e 15 € in loco, che include (tasca con bicchiere UBeer + 10 token spendibili in tutti gli stand).

Dopo il successo della prima edizione di UWine che si è tenuta a settembre nel cuore del centro storico di Perugia, nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze vitivinicole del territorio regionale, i giovani dell’associazione Open Mind con questo evento dedicato alla birra confermano così l’amore per la propria terra e per le sue eccellenze: “Volevamo mantenere lo stesso approccio di UWine nel comunicare un prodotto, come anche la birra, che sia diretto e facile da raccontare”.

L’evento è patrocinato da: Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Comune di Perugia, Università degli Studi di Perugia, Cerb.

Questi i partner: Alessandrelli e AD Motor (i due main sponsor), Marketing 01, Vermobil, SecurItalia, Barton Park, Marcantonini, Intertec, Tecnofer, Marfuga, Edilizia2000, Trentini, HPierre, Social Bag, Hand Made, Pushing Rugs.

VENERDÌ 26 APRILE

Zona conferenze

17:00 – 18:00

Conferenza: “I produttori si raccontano”.

18:00 – 19:00

Conferenza di apertura: “La filiera della birra in Umbria e le politiche a supporto dello sviluppo”.

Roberto Morroni – Assessore Politiche Agricole e Agroalimentari

Matteo Bartolini – Presidente CIA Umbria e Vice pres. Nazionale

Ombretta Marconi – Direttrice CERB

19:00 – 19:30

Conferenza: “La promozione del turismo enogastronomico in Umbria: Il ruolo di Umbria Tourism”.

Sandra Placidi – Sviluppumbria Spa – Direttore UmbriaTourism, portale turistico della Regione Umbria

20:00 – 22:00

Diretta Radio by Radio Glox

Sound park music stage

16:00 – 01:00

Universitario perugino Dj Set

Riccardo Masciotti

Rollover

SABATO 27 APRILE

Zona conferenze

17:00 – 20:00

Laboratorio del luppolo e desk informativo

17:30 – 19:30

Conferenza: UBeer Talk: “Parlando di birra”.

S. Fancelli – Luppolo Made in Italy

L. Meola – Unionbirrai Umbria e Birra Perugia

M. Bartolini – CIA Umbria

Giovanni De Francesco – CERB

G. Regnicoli – Malteria Italiana Artigianale

A. Castaldo – La Gramigna

Katya Carbone – Primo ricercatore CREA

Daniele Stringara – Birra Flea | Enrico Ciani – Birra Dell’ Eremo

20:00 – 22:00

Diretta Radio by Radio Glox

Sound park music stage

16:00 – 01:00

Ritmo Odyssey, Quartomondo (Fab Mayday & Orchestra Moderna), Stefano Tucci, Goobee, Disco Prepotente

DOMENICA 28 APRILE

Zona conferenze

14:00 – 15:30

Intrattenimento by Radio Glox

17:00 – 18:00

Conferenza: “I produttori si raccontano”

18:00 – 18:30

Conferenza: “CERB l’innovazione e la ricerca Made in Umbria”.

Ombretta Marconi – Direttrice CERB

18:30 – 19:00

Conferenza: “Come abbinare la Birra a tavola”

Riccardo Antonelli – Commissione AIS Birra

19:00 – 19:30

Conferenza: “The Broda storia di una ricetta unica”

Leonardo Lorenzi – Co Founder | Francesco Balsotti – Co Founder

20:00 – 22:00

Diretta Radio by Radio Glox

Sound Park Music Stage

13:00 – 18:00

Michele Caraffini, John Andrew Lunghi Live, Antonio Gabriele Live, Not A Talker Live

18:00 – 00:00

Lazy Sunday, Riccardo Catria Live, Alberto Gardi, Bills & Monta, Bilowi, The Dose, Chiskee