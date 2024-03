UBeer, a Perugia arriva il festival dedicato alla birra umbra

Protagonisti i migliori birrifici artigianali della regione (Barton Park, 26-28 aprile)

UBeer, un festival open air dedicato alla birra umbra con protagonisti i migliori birrifici artigianali della regione, si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2024 al Barton Park di Perugia, cuore verde della città.

Questo nuovo format vedrà infatti la partecipazione di 13 birrifici artigianali umbri con i loro stand, una ricca offerta gastronomica grazie ai foodtruck presenti, musica dal vivo e dj set ad ogni ora. Non mancheranno talk, podcast live e conferenze sul mondo della birra.

L’accesso sarà libero e gratuito.

Un’esperienza completa per conoscere da vicino un comparto, quello della birra artigianale umbra. L’acquisto del ticket (a partire da lunedì 25 marzo) consentirà di ottenere il kit ufficiale del festival comprensivo di 10 token validi in tutti gli stand dei birrifici e foodtruck, la pettorina ufficiale del festival e il bicchiere da birra. Il kit UBeer potrà essere utilizzato in tutte le giornate del festival, inoltre sarà possibile riacquistare i singoli token in loco.

Dopo il successo della prima edizione di UWine che si è tenuta a settembre nel cuore del centro storico di Perugia, nata con l’obiettivo di valorizzare e promuovere le eccellenze vitivinicole del territorio regionale, i giovani dell’associazione Open mind con questo evento dedicato alla birra confermano così l’amore per la propria terra e per le sue eccellenze.