Tra musica, stelle cadenti e divertimento prosegue l’Estate nursina

In scena il cartellone organizzato dal Comune di Norcia con le associazioni del territorio. Il 10 Borgo dei desideri, l’11 tributo a Battisti, il 12 la Notte dei bambini, poi il 13 I Pupazzi live music and fun

Musica, stelle cadenti, intrattenimento per bambini e avanguardie artistiche. Prosegue all’insegna del divertimento con tanti eventi l’Estate nursina, il ricco cartellone organizzato dal Comune di Norcia, con la collaborazione delle associazioni del territorio, in scena fino a metà settembre. Sabato 10 agosto, nella notte di san Lorenzo, ci sarà una serata musicale a cura di Walter Maneri (piano bar) e il Borgo dei Desideri, iniziativa promossa da I Borghi più Belli d’Italia, in cui i borghi diventano ‘Luoghi dei desideri’. Chi visiterà Norcia nella notte delle stelle cadenti sarà invitato a scrivere il proprio desiderio e poi a lasciarlo nel luogo identificato per la raccolta, cioè la piazzetta davanti alla Chiesa di San Lorenzo. Il tema è ‘Esprimi il tuo desiderio per tutelare l’ambiente e preservare il pianeta dai cambiamenti climatici’. La giornata di sabato proporrà anche due iniziative in località Ancarano: dalle 16 alle 18 attività di orienteering per bambini e famiglie e alle 17 la presentazione del libro ‘Ancarano ricorda la Grande Guerra’ a cura di Rita Chiaverini. Infine, sempre sabato 10 agosto, per il festival Suoni Controvento, alle 18, nell’area Scentinelle Monti Sibillini, ci sarà il concerto del cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd. Sarà poi la volta dell’iniziativa dedicata a Lucio Battisti, domenica 11 agosto, con un vernissage alle 18 alla sala Digipass e il concerto in Piazza san Benedetto alle 21.30. Andrea Di Cesare reinterpreta Lucio Battisti in un evento unico: voce elegante e violino electro-pop si fondono per un viaggio emozionale tra melodie e ricordi indimenticabili. Due iniziative in giornata anche a Forca di Ancarano, dalle 10 alle 12 con dei soft-air giochi di strategia adatti dai 14 anni in su e dalle 22 una serata astronomica con osservazioni al telescopio e salsicciata sotto le stelle. Spazio ai più piccoli lunedì 12 agosto perché in Piazza san Benedetto alle 21.30 ci sarà la Notte bianca dei bambini, ricca di divertimento e spettacoli sorprendenti: dal truccabimbi allo spettacolo di magia, dal mangiafuoco al super robot light show fino alla baby dance. Martedì 13 agosto, stesso posto stessa ora, ci saranno I Pupazzi live music and fun, band formata da Stefano D’Angelo (voce), Danilo De Berardinis (chitarra), Marco Primavera (tastiere), Stefano Lelii (basso), Salvatore Palmisio (batteria). “Pionieri della puzzle music – spiegano gli organizzatori –, I Pupazzi hanno come scopo quello di trasformare l’evento in una serata di puro divertimento per un pubblico di tutte le età. Lo spettacolo è costruito su un repertorio che attinge ai più grandi successi del passato spruzzandoli qua e là di contemporaneità, in maniera brillante e scherzosa”.