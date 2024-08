Estate a Cascia, note classiche nella ‘Notte sotto le stelle’ e consegna premio ‘Santa Rita arbitra di umanità’

Dopo il concerto in memoria di Giacomo Persiani, premiata la prima terna arbitrale femminile del campionato di calcio di Serie A, Maria Sole Ferrieri Caputi e le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti

Una ‘Notte sotto le stelle’ tra musica classica e sport, pervasa da religiosità, si è tenuta giovedì 8 agosto, nell’ambito del cartellone Estate a Cascia. Sul sagrato della Basilica di santa Rita è andato in scena il concerto di violino del maestro Stefano Mhanna, accompagnato dall’Orchestra Novi Toni Comites, in memoria di Giacomo Persiani, giovane musicista e organista della basilica prematuramente scomparso nel 1997. A questo evento si è aggiunta la consegna del premio ‘Santa Rita arbitra di umanità’, alla sua prima edizione, ideato dal Comune e dalle monache del Monastero di santa Rita da Cascia “per valorizzare l’umanità, nella vita e nello sport”, e assegnato all’Associazione italiana arbitri (Aia), in ritiro precampionato per il secondo anno in città. Il premio è stato andato alla prima terna arbitrale femminile del campionato di calcio di Serie A, l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi e le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. A ritirarlo c’erano Caputi, Trasciatti e, al loro fianco, Carlo Pacifici, presidente dell’Aia, e Gianluca Rocchi, responsabile della Commissione arbitri nazionale (Can).

“Alla serata musicale da tempo dedicata alla memoria di Giacomo Persiani – ha dichiarato suor Maria Rosa Bernardinis, madre priora del Monastero Santa Rita da Cascia –, la cui breve vita ha lasciato un segno di umanità indelebile a Cascia, affianchiamo quest’anno un premio speciale per l’Aia, che abbiamo deciso di consegnare alle tre donne che per prime e insieme hanno diretto una partita di Serie A, perché hanno costruito questo traguardo puntando su umanità, integrità e coraggio. L’augurio è che il ruolo di mediatrice di Rita possa ispirare e guidare in campo ogni figura arbitrale, così come tifosi o tecnici e giocatori, perché le partite non siano più teatro di insulti, aggressioni e minacce, e affinché l’umanità, che ci caratterizza e unisce, sia l’unica a vincere sempre”. “Una serata particolare – ha commentato il sindaco Mario De Carolis, compagno di scuola del compianto Persiani –, in ricordo di questo giovane così gentile, un ragazzo per bene con delle doti eccezionali. A questo evento abbiamo voluto affiancare il premio ispirato a Santa Rita, una donna intelligente che con fermezza ha affrontato le vicissitudini della sua vita come le donne arbitro che vivono i momenti ‘caldi’ di una partita. Il parallelismo è un po’ blasfemo però è molto significativo nei riguardi della figura della donna che difronte alle difficoltà riesce a risolvere i problemi”. “Santa Rita, donna di pace, perdono e riconciliazione – ha aggiunto padre Mario De Santis, rettore della Basilica di Santa Rita – si intona molto bene con l’impegno dell’arbitro che nel campo deve organizzare, riconciliare, far sì che tutto si svolga nella pace e nella serenità”. “C’è una cosa che unisce noi e santa Rita – ha affermato Pacifici – ed è l’equilibrio, il fatto di non poter prendere decisioni d’impeto, di non farsi trascinare dagli eventi e affrontare ogni difficoltà. La nostra associazione ha 33mila associati, di cui 2700 donne e le ragazze rappresentano un punto di riferimento importante. Loro tre, in particolare (ndr, Ferrieri Caputi, Di Monte e Trasciatti), sono state le prime donne ad arbitrare una partita di campionato di calcio di Serie A, Inter-Torino”. “Una serata bellissima – ha detto Trasciatti, assistente Can di Foligno –, un’emozione ricevere questo premio qui in Umbria. Da folignate è un onore essere qui. Un ringraziamento speciale va alle sorelle che ci hanno invitato, ci hanno accolto a braccia aperte sia l’anno scorso che quest’anno. Il messaggio di santa Rita ci dà molta speranza, lo portiamo sia sul campo che nelle nostre vite”.

L’estate a Cascia prosegue con Tuber fest, in programma sabato 10 agosto, evento dedicato alle eccellenze del territorio, e in particolare al tartufo, che propone un viaggio tra vino, suoni e sapori e che vedrà la presenza, tra gli altri, di Dj Jad degli Articolo 31. Ci saranno diversi palchi e artisti di strada con spettacoli itineranti. Domenica 11 agosto, poi, c’è ‘About a ring’, cammino artistico esperienziale sull’anello di santa Rita con apertura alle 8.30: la prima tappa sarà al Castellano (ore 10.30) con esperienza creativa di comunità, la seconda (ore 14.30) al Parco della solidarietà con il concerto ‘Il tratturo zero’ di Liberatori&musici e la terza tappa (ore 16.30) al Mulinaccio per ‘Sonicshanti – bagno armonico’ di Sara Galassini e Yukio Tsuji, le ultime due a cura de La Mama Umbria international. A conclusione, ci saranno alle 19 il Comunity drum di Stefano Baroni e alle 21 Strudel di Buling circus a cura di Zut. E ancora, lunedì 12 agosto in piazza Garibaldi una serata per i giovani con il Mojito party e Ale Tdeejay.