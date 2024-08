Compignano (Marsciano), Borzacchiello (Noi Moderati): “Finanziato il nostro progetto di rigenerazione urbana, 400 mila euro a fondo perduto dalla Regione

(AVInews) – Marsciano, 9 ago. – “È ufficiale. La Regione Umbria ha assegnato al Comune di Marsciano un contributo di 400 mila euro per Compignano grazie al Bando per la Rigenerazione urbana al quale abbiamo partecipato nell’aprile scorso e che in qualità di assessore ai lavori pubblici ho seguito personalmente”. È quanto afferma Francesca Borzacchiello, responsabile di Noi Moderati per il Mediotevere e assessore uscente ai Lavori pubblici del Comune di Marsciano.

“È una cifra importante – sottolinea Borzacchiello – che si aggiunge ai 170 mila euro che la Giunta di centrodestra aveva già finanziato con fondi propri. Con queste risorse sarà possibile terminare i lavori di riqualificazione che la frazione aspetta da settant’anni e che il centrosinistra aveva lasciato a metà: dalle pavimentazioni, agli arredi urbani senza trascurare le reti di sottoservizi, come fognature e rete idrica, linee e impianti elettrici, energia – gas, tutti interventi fondamentali per la comunità. Con questo ulteriore contributo il piano dei lavori pubblici finanziato nel corso del mio mandato di assessore ai Lavori pubblici sale alla cifra di quasi 20 milioni di euro”.

“È un risultato che non arriva a caso – prosegue Borzacchiello – ma è frutto di un impegno costante: questa opera è stata giustamente sollecitata dalla comunità di Compignano per tutto il mandato e non potendo ricorrere a mutui di questa entità, anche per la situazione economica ereditata dal passato, ho fatto di tutto per individuare altri canali di finanziamento, fino a quando ci siamo riusciti. Nel corso degli anni abbiamo costantemente informato la cittadinanza: mentre la sinistra ci tacciava di incompetenza noi abbiamo continuato a fare il nostro dovere e questa è la migliore risposta alle bugie di cui siamo stati accusati anche in campagna elettorale. Mi auguro che il sindaco e tutti gli esponenti del centrosinistra, così pronto a puntare il dito in campagna elettorale, in un sussulto di onestà intellettuale, siano altrettanto solerti nel riconoscere questo importante risultato che permetterà di completare un intervento lasciato a metà dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra”.